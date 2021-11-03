Известного российского рэпера арестовали после обвинений в изнасиловании

Он будет находиться в СИЗО не менее двух месяцев.

Суд арестовал российского рэпера Yung Trappa по подозрению в изнасиловании.

Как пишет Telegram-канал Mash, он будет находится в СИЗО не менее двух месяцев. Сам же рэпер отрицает и дальше свою вину. Он говорит, что все произошло по обоюдному согласию.

Yung Trappa арестовали / скриншот с видео

К слову, Владислава Ширяева задержали вчера, 2 ноября. В полицию обратилась 18-летняя девушка по имени Алина. Она рассказала, что в ночь на Хеллоуин они компанией поехали в арендованный коттедж под Санкт-Петербургом. Девушка выпила несколько бокалов шампанского и ушла спать. Позже в комнату вошел рэпер и изнасиловал ее.

Отметим, что Владислав Ширяев, он же Yung Trappa, ранее был дважды судим за наркотики. В 2014 году ему дали четыре года условно за хранение, а в 2015 году его задержали за хранение и распространение наркотиков. Во второй раз ему дали пять с половиной лет за решеткой. Из тюрьмы Yung Trappa продолжал творить и выпускать треки.

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