Известного российского рэпера задержали за изнасилование

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Российский рэпер Yung Trappa был задержан за обвинение в изнасиловании.

Как передает Telegram-канал Mash, в полицию обратилась 18-летняя девушка по имени Алина. Она рассказала, что познакомилась с музыкантом в соцсети, они пять раз ходили на свидание, а на Хеллоуин в компании пятерых парней и трех девушек поехали в арендованный коттедж под Санкт-Петербургом.

Далее, рассказывает Алина, она выпила несколько бокалов шампанского и пошла спать. В 4 утра в ее комнату, где она находилась с подругой, вошел Yung Trappa и изнасиловал девушку. После этого потерпевшая сбежала и подала на артиста в полицию.

Yung Trappa / instagram.com/official_yung_trappa

В свою очередь, музыкант имеет другую версию. У него были отношения с Алиной, а этой ситуации предшествовала ссора и расставание. Мол, все, что произошло в доме, случилось по обоюдному согласию. Это якобы также может подтвердить владелец дома, который на следующий день утром видел девушек и на вопрос: "Все ли хорошо?" – они ответили: "Да".

Yung Trappa задержали, он в отделе полиции по административному протоколу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что Владислав Ширяев, он же Yung Trappa, ранее был дважды судим за наркотики. В 2014 году ему дали четыре года условно за хранение, а в 2015 году его задержали за хранение и распространение наркотиков. Во второй раз ему дали пять с половиной лет за решеткой. Из тюрьмы Yung Trappa продолжал творить и выпускать треки.

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