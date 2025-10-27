- Дата публикации
Известного украинского актера и ведущего мобилизовали в ряды ВСУ
Артист обратился к подписчикам с личной просьбой.
Известный украинский актер и ведущий мероприятий Виталий Теплюк сообщил, что его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом артист рассказал в своем Facebook. Виталий Теплюк 26 октября опубликовал пост, где кратко отметил, что его мобилизовали. Также он обратился к подписчикам с личной просьбой. Актер попросил поддержать его маму.
"Друзья, я мобилизован. Друзья, кто знает, поддержите мою маму", - обратился к подписчикам актер.
В комментариях под постом Виталия Теплюка поддержали пользователи. Актеру выразили благодарность и призвали, что все будет хорошо.
Пусть Господь оберегает, Виталий, вас и ваших побратимов!
Виталя, держись и береги себя!
Мирного неба! Божьей защиты!
Отметим, Виталий Теплюк - украинский актер и ведущий мероприятий. Он снимался в таких проектах, как "Клятва врача", "Хозяин", "Участковый с ДВРЗ", "Звонарь" и других.
