Гламур
1488
1 мин

Известного украинского актера и ведущего мобилизовали в ряды ВСУ

Артист обратился к подписчикам с личной просьбой.

Валерия Сулима
Виталий Теплюк

Известный украинский актер и ведущий мероприятий Виталий Теплюк сообщил, что его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом артист рассказал в своем Facebook. Виталий Теплюк 26 октября опубликовал пост, где кратко отметил, что его мобилизовали. Также он обратился к подписчикам с личной просьбой. Актер попросил поддержать его маму.

"Друзья, я мобилизован. Друзья, кто знает, поддержите мою маму", - обратился к подписчикам актер.

Пост Виталия Теплюка

В комментариях под постом Виталия Теплюка поддержали пользователи. Актеру выразили благодарность и призвали, что все будет хорошо.

  • Пусть Господь оберегает, Виталий, вас и ваших побратимов!

  • Виталя, держись и береги себя!

  • Мирного неба! Божьей защиты!

Виталий Теплюк

Отметим, Виталий Теплюк - украинский актер и ведущий мероприятий. Он снимался в таких проектах, как "Клятва врача", "Хозяин", "Участковый с ДВРЗ", "Звонарь" и других.

Напомним, недавно актер Владимир Николаенко рассказал о мобилизованном сыне. Артист признавался, где служит его наследник.

1488
