Известного украинского актера застали за рулем такси: в Сети вспыхнули споры

Роман Ясиновский / © instagram.com/roman_yasinovskyi

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Украинский актер театра и кино Роман Ясиновский оказался в центре обсуждений после того, как одна из пассажирок случайно встретила его во время поездки на такси.

Пользовательница Threads с ником tatiana_dankova рассказала, что была искренне удивлена, когда увидела за рулем популярного актера. Она опубликовала пост о неожиданной встрече, которая быстро привлекла внимание других пользователей соцсети.

«Шанс, что твоим водителем в такси будет актер Роман Ясиновский, низкий, но никогда не равен нулю. Сегодня я немножко обалдела», — написала девушка.

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Пост о Романе Ясиновском

Впрочем, вместо обычного обсуждения сообщение вызвало настоящую дискуссию. Часть пользователей раскритиковала автора за то, что она вынесла в публичное пространство личную информацию без согласия самого актера. На защиту Ясиновского стали его коллеги. В частности, эмоционально отреагировали на ситуацию актриса Елена Светлицкая и блогер Алина Шаманская.

«Какое вы право имели это постить? Этим постом вы только показали свою не лучшую сторону. Это низко» — Елена Светлицкая.

«Скажите, пожалуйста, вы выложили эту информацию публично с согласия человека, который на фото? Если нет — вы поступили бесчеловечно. Возможно, Роман не хотел бы рассказывать об этом публично именно в соцсетях. Вы не знаете, в каком состоянии находится человек… Неужели, если он актер, то не имеет права на частную часть своей жизни?» — Алина Шаманская.

Комментарии под посто о Романе Ясиновском

В то же время многие украинцы наоборот после поста поддержали Ясиновского и отметили, что нет ничего плохого в дополнительном заработке, независимо от профессии или популярности.

Это называется настоящий мужчина, который обеспечивает семью, несмотря на статус

Обидно, что актеры должны работать водителями, а не зарабатывать достаточно в актерстве, чтобы обеспечить свою семью

Молодец, замечательный актер и очень хороший человек. Кроме сериалов смотрела еще несколько интервью с Романом, очень импонирует. А то, что не чурается никакой работы — вызывает уважение

Ну и что. Нормальный, адекватный человек, который зарабатывает средства, чтобы обеспечивать семью. А еще, он бесспорно талантливый актер!

Сам Роман Ясиновский не стал подробно комментировать ситуацию. Актер лишь коротко отреагировал на ажиотаж вокруг своего имени: «Ого, сколько комментариев».

Напомним, недавно актриса Ольга Смуська разоблачила свой бизнес и приносит ли он ей доход во время войны.

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