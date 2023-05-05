Известного украинского певца не выпустили за границу на вечеринку "Евровидения-2023"

Финалист проекта "Голос країни", украинский певец KHAYAT рассказал о досадной ситуации, которая с ним произошла.

В сторис своей страницы в Instagram исполнитель сообщил, что из-за нововведений Минкульта он не смог выехать из Украины в Манчестер. Там певец вместе с Alyosha и Melovin должен был выступать на вечеринке, посвященной конкурсу "Евровидение-2023".

"Мы должны были лететь в Манчестер. Билеты туда-обратно на руках, чемодан сложен. Но ничего не состоится, потому что в разрешении на выезд отказали. "Спасибо" всем, кто уехал за границу от Минкульта и не вернулся", — написал KHAYAT.

KHAYAT не выпустили за границу / Фото: instagram.com/ado.khayat

Он отметил, что у него есть положительный опыт выезда за границу, когда он уезжал в командировку и возвращался обратно в Украину. Однако это не явилось аргументом для Минкульта.

Как известно, Министерство культуры пересмотрело правила выезда для мужчин-артистов за границу в начале этого года. Такому решению Минкульта предшествовало публичное признание комика Андрея Щегеля. Стендапер заявил, что без проблем уехал из Украины во время войны, потому что получил на это разрешение как артист от Минкульта. Правда, назад в Украину Щегель не вернулся.

Теперь из-за горе-комика те украинские мужчины-артисты, которые ездили за границу, и собирали деньги на помощь Украине, и возвращались назад, не могут этого сделать. Кроме KHAYAT, в выезде, в частности, в марте было отказано музыкантам группы KAZKA.

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