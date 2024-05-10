Известного украинского певца в Киеве остановили работники ТЦК – видео

Украинский мультиартист, певец и продюсер MONATIK признался, что его остановили представители ТЦК в центре Киева.

Так, артист попал на видео, которое активно начало распространяться в Сети. В частности, на кадрах видно, как рядом со звездой стоят соответствующие органы. Это произошло на Крещатике. Певец уже успел прокомментировать слухи и подтвердил эту информацию в своем фотоблоге. По словам MONATIK, представители ТЦК проверили у него документы и спросили об обновлении данных. Артист также добавил, что наравне с другими состоит на военном учете.

В Киеве певца MONATIK остановили представители ТЦК

"Да, это правда. Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На военном учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После того, как проверили данные и учет – отпустили", – отметил MONATIK.

Напомним, недавно украинский юморист Владимир Жогло признался, почему его не взяли на службу в армию.

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