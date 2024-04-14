Известного украинского певца заподозрили в романе с пиарщицей: он отреагировал

Популярного украинского певца, лидера группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца заподозрили в романе с пиарщицей Юлией.

Поводом для таких подозрений стало фото, где исполнитель позирует с пиарщицей на сцене. В частности Сергей Танчинец обнял женщину за талию и поцеловал в шею. Тем временем Юлия улыбалась и тоже обнимала музыканта.

Сергей Танчинец с пиарщицей / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

В комментариях под этим фото пользователи сразу начали подозревать, что Сергей находится в отношениях с пиарщицей, мол, их снимок довольно пикантный, да еще с интимным поцелуем в шею. Кроме того, некоторые отметили, что именно из-за Юлии певец развелся: "Та, ради кого я бросил жену и детей…".

Сергей Танчинец отреагировал на скандальные комментарии Он ничего не стал отвечать, а лишь оставил смеющийся смайлик. Таким образом, музыкант показал, как относится к подобным комментариям.

Пост Сергея Танчинца / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

За певца вступились его подписчики. Они отметили, что Сергей и Юлия – коллеги и отличные друзья. Впрочем, если между ними и есть романтические отношения, то это никого не касается.

Отметим, осенью прошлого года Сергей Танчинец удивил новостью, что разводится с женой, с которой прожил в браке 15 лет. В настоящее время бывшая избранница певца вместе с детьми живет в Японии. Недавно исполнитель показывал, как его 6-летний сын за границей пошел в первый класс.

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