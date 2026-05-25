Известного украинского певца через год после расставания застали с загадочной красавицей

Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

Украинский певец и бывший участник группы «ДиО.фильмы» Вадим Олейник прокомментировал слухи о новых отношениях после того, как появился на публике в компании загадочной девушки.

Артиста заметили не самого на допремьерном показе фильма «Крещатик 48/2». Спутница Олейника сразу привлекла внимание гостей и журналистов на мероприятии. И именно это спровоцировало слухи об их возможном романе. Впрочем, сам Вадим не стал подогревать интригу и честно объяснил, что пока между ними еще не идет речь о романтических отношениях. По словам исполнителя, они только недавно начали общаться и сейчас постепенно узнают друг друга.

Вадим Олейник и его спутница

«Я пришел с девушкой, с которой я только недавно познакомился. Мы только начинаем общаться и узнавать друг друга. Это еще не отношения, но нам интересно. Познакомились в соцсетях и начали переписываться. У нас много общего», — поделился певец в проекте «Ранок у великому місті».

Стоит отметить, что в начале прошлого года Олейник завершил четырехлетние отношения со стилисткой Софией Нестеренко. Тогда артист рассказывал, что в паре наступил серьезный кризис, из-за которого они даже делали паузу в отношениях. Несмотря на расставание, бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения. А сам певец ранее признавался, что не потерял веры в любовь и в будущем хочет создать крепкую семью.

