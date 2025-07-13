Известного украинского певца нагло ограбили в Италии: "Разбили стекло и украли все"

VovaZiLvova с женой

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Известного украинского певца VovaZiLvova, настоящее имя которого Владимир Парфенюк, и его жену Ульяну нагло ограбили в Италии.

Супруги сейчас находятся в благотворительном туре в Европе. Между выступлениями у них было время, чтобы сходить на пляж в Риме. Но, к сожалению, пока VovaZiLvova с женой и детьми отдыхал, произошел неприятный инцидент. Артистов нагло ограбили. Воры разбили стекло с их авто и украли почти все, что там было. В частности, супруги остались без аппаратуры для концертов, одежды и даже обуви. К счастью, никто из них не пострадал.

Жена VovaZiLvova

"Нас ограбили, пока мы были на пляже. Разбили стекло и украли практически все, что у нас было в машине. С нами все нормально! Мы вызвали полицию, но полиция к нам не приедет. Нам надо приехать к ним самим, если мы решим это сделать. Из всех вещей у нас осталась только колонка, с которой мы выступаем", - поделилась жена VovaZiLvova.

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Именно так выглядит авто VovaZiLvova

Тем не менее, несмотря на неприятный инцидент, артисты не прекращают свой тур. В частности, у них осталась колонка, микрофоны для выступлений и документы, которые были дома. Поэтому, они отыграют все запланированные концерты и приглашают приходить насладиться их музыкой.