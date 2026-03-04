Известного украинского певца обманули после благотворительного концерта в Британии

Певец Юлик / © Пресс-служба Юлика

Украинский певец Юлик рассказал о неприятной ситуации, которая произошла после благотворительного концерта в британском Ноттингеме.

Выступление артиста состоялось еще в ноябре прошлого года. Тогда Юлик вместе с артистом Залиско выступили перед украинской общиной города. Во время мероприятия проводили благотворительный аукцион, где разыгрывали различные лоты, а все собранные средства должны были передать на поддержку украинских военных. По словам команды артиста, концерт прошел в очень теплой атмосфере - зрители активно донатили и поддерживали сбор.

Одним из лотов стал украинский флаг с подписями военных. Его приобрели двое участников аукциона. Первым был гражданин Польши - он сразу оплатил свою часть. Другим победителем стал украинец, который в конце концов и забрал флаг.

Впрочем, оплату за свою часть мужчина пообещал осуществить позже. Сначала, по словам организаторов, у него не удалось провести платеж карточкой. После концерта менеджер артиста связался с ним и предоставил реквизиты для перевода. Мужчина заверил, что оплатит средства позже. Впоследствии он исчез на несколько дней, а после этого написал, что пока не имеет всей суммы и попросил возможность вернуть ее частями.

Певец Юлик

Однако с ноября и до сегодняшнего дня, марта, средства так и не были перечислены. По словам команды артиста, мужчина прекратил выходить на связь и фактически игнорирует сообщения. Несмотря на это, средства для военных были переданы в полном объеме командой артиста.

"Для меня благотворительные концерты - это не просто выступления. Это ответственность перед военными. Если на аукционе люди берут лоты для помощи армии, эти средства должны быть переданы. Поэтому полную сумму мы передали военным из своих средств, потому что для нас важно выполнять обещания перед теми, кто сегодня защищает Украину", - прокомментировал Юлик.

Артист признается, что эта история заставила его задуматься над человеческими поступками. Впрочем, артист все же надеется, что мужчина выполнит свое обещание.

Певец Юлик

"Больше всего удивляет не сама ситуация с деньгами, а то, как люди могут вести себя. На концерте человек громко заявляет, что хочет поддержать военных, берет благотворительный лот, забирает его - а потом просто исчезает и не отвечает на сообщения. Очень хочется верить, что совесть все же напомнит о себе и эта история будет иметь правильное завершение", - добавил певец.

