Известного украинского певца оштрафовали полицейские: "Не знал, что это запрещено"

Муаяд получил штраф от полицейских

Реклама

Украинский певец Муаяд, который принимал участие в нацотборе на "Евровидение-2025", сообщил, что его оштрафовали полицейские.

О неприятном инциденте исполнитель рассказал в своем Instagram. Артист признался, что штраф получил за курение электронной сигареты возле метро. В частности, к нему подошли полицейские и объяснили, что делать это запрещено. Муаяд честно признался, что не знал об этом. В конце концов, певец признал свою ошибку и заплатил штраф в размере 51 гривны.

Также Муаяд сделал важный вывод. Исполнитель подчеркнул, что курение – это вред не только себе самому, но и окружающим. Он обратил внимание, что с такими вредными привычками следует быть осторожными.

Реклама

Муаяд получил штраф от полицейских

"Подул электронкой возле метро. Подошли вежливые полицейские. Говорят: "Штраф 51 гривна за курение в запрещенных местах в соответствии со статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях". Честно, не знал, что это запрещено именно на том месте, за эти деньги лучше стакан какао взял бы. Но незнание – не отмазка. Мораль проста: курение – это не круто. Даже электронка – это вред для себя и окружающих. Делаю выводы. Живу и учусь", - поделился артист.

Напомним, недавно актрису Ксению Мишину оштрафовали полицейские. Произошло это за границей. Знаменитость также объяснила, за что именно получила штраф.