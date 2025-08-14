Известного украинского певца отказался обслуживать таксист: "Заблокировал дверь и уехал"

MELOVIN / © Пресс-служба MELOVIN

Известного украинского певца MELOVIN отказался обслуживать водитель такси.

О неприятном инциденте артист рассказал в соцсети Threads. Исполнитель говорит, что решил воспользоваться услугами такси. В частности, артист сделал заказ, и при этом выбрал авто бизнес-класса. Водитель в приложении согласился везти MELOVIN. Однако, когда он приехал к исполнителю, то отказался от заказа.

Певец говорит, что так и не узнал причину такого поведения. Исполнитель интересовался у водителя, почему тот отказывается его везти, но мужчина лишь закрыл дверь и поехал в своем направлении.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

"Приехал, говорит прямым текстом, что не повезет. На вопрос, в чем дело, закрыл окно, заблокировал дверь и уехал", - пожаловался артист.

Напомним, с певицей Тоней Матвиенко произошел другой досадный инцидент с водителем такси. Мужчина избил исполнительницу. Артистка написала заявление в полицию, и правоохранительные органы отреагировали.