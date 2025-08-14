- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 870
- Время на прочтение
- 1 мин
Известного украинского певца отказался обслуживать таксист: "Заблокировал дверь и уехал"
С MELOVIN произошел неприятный инцидент.
Известного украинского певца MELOVIN отказался обслуживать водитель такси.
О неприятном инциденте артист рассказал в соцсети Threads. Исполнитель говорит, что решил воспользоваться услугами такси. В частности, артист сделал заказ, и при этом выбрал авто бизнес-класса. Водитель в приложении согласился везти MELOVIN. Однако, когда он приехал к исполнителю, то отказался от заказа.
Певец говорит, что так и не узнал причину такого поведения. Исполнитель интересовался у водителя, почему тот отказывается его везти, но мужчина лишь закрыл дверь и поехал в своем направлении.
"Приехал, говорит прямым текстом, что не повезет. На вопрос, в чем дело, закрыл окно, заблокировал дверь и уехал", - пожаловался артист.
Напомним, с певицей Тоней Матвиенко произошел другой досадный инцидент с водителем такси. Мужчина избил исполнительницу. Артистка написала заявление в полицию, и правоохранительные органы отреагировали.