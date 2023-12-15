Известного украинского рэпера ограбили в поезде Укрзализныци, пока он спал: что украли

Украинский рэпер-защитник Александр Ярмак, он же YARMAK, который служит в ВСУ, рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним в поезде Укрзализныци сообщением Днепр-Киев.

Как признался YARMAK в сторис своей страницы в Instagram, пока он спал, воры его ограбили. У защитника украли рюкзак, в котором был ноутбук, камера GoPro. YARMAK поделился, что воры ночью вскрыли его купе и спокойно попали в середину:

"Ехал поездом Днепр-Киев, ночью воры открыли купе, украли рюкзак с ноутбуком, с GoPro. Так же в соседнем вагоне у иностранцев тоже украли рюкзак, и украли еще у человека курточки и AirPods. Такое ощущение, будто это видео записывалось где-то в 98-м. Но это, к сожалению, 2023 год и вот такой сервис предоставляет "Укрзализныця", которая я уже не впервые слышу за последнее время такие случаи", – поделился YARMAK.

Репера-защитника Ярмака ограбили в поезде Укрзализныци – воры взломали в купе

По словам артиста-военного, буквально вчера в поезде этого же сообщения Днепр-Киев у еще одного военного украли все вещи: "И он вышел прямо в обуви, в брюках и футболке. Поэтому будьте осторожны, следите за своими вещами. Ну и, конечно, Укрзалізниця, – примите какие-то действия", – обратился к предприятию YARMAK.

Также рэпер дал совет военным, всю информацию, которая есть на их гаджетах, беречь на одном носителе, который находится в безопасном месте:

"Так же совет для военных. Всю информацию, которую вы записываете на разные средства, на GoPro, на телефоны, планшеты, ноутбуки – все сливайте на какой-нибудь защищенный носитель, который находится в безопасном месте. Потому что у меня самое ценное, что я сегодня потерял, - это информация, уникальные кадры из разных исторических военных событий на фронте, которые, к сожалению, уже никак я не смогу восстановить, и осталось только то, что было снято на телефон", – рассказал YARMAK.

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