Известного украинского ведущего оштрафовали из-за отсутствия военного билета: сколько он заплатил

Украинский ведущий Анатолий Анатолич сегодня, 8 февраля, снова попытался встать на военный учет.

Для знаменитости это уже третья попытка. В сторис своей страницы в Instagram Анатолич разместил видео, как шел в ТЦК.

Как признался ведущий, по дороге его остановили и оштрафовали за то, что у него не было с собой военного билета. Анатолич поделился, что стоимость штрафа составила 1700 грн.

Анатолий Анатолич сходил в ТЦК / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич сходил в ТЦК / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Также Анатолич прокомментировал и работу военного комиссариата, который согласно информации, указанной в Google, работает всего два раза в неделю:

"Во-первых, о графиках. Что в Google указано, что ТЦК работает два раза в неделю — вторник и четверг, — он неправильный. ТЦК на самом деле работает с понедельника по пятницу. Работает по будням. Во-вторых, у меня не оказалось военного билета. За это штраф 1700 грн, как за столь серьезное нарушение на дороге. И в-третьих, оказалось, что я вообще в Оболонском ТЦК считаюсь. Поэтому мне нужно ехать туда и оттуда сниматься с учета", — рассказал Анатолич о своей третьей попытке встать на военный учет.

Анатолий Анатолич сходил в ТЦК / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич сходил в ТЦК / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Наконец, Анатолий Анатолич хотел закрыть этот вопрос именно сегодня, поэтому отправился в Оболонский ТЦК. Но, по словам ведущего, там его попросили прийти завтра:

"Добрался я до Оболони. Отправили меня пока: "Иди, гуляй". Приходите завтра. Поэтому завтра продлится мой квест. Завтра нужно попасть на Оболонь, стать в очередь. Причем очереди разных цветов. Мне нужна синяя очередь. И потом, возможно, я доберусь до своих документов на военный учет", – рассказал ведущий.

Анатолий Анатолич рассказал, почему третий раз не смог стать на военный учет

Напомним, ранее жена Анатолия Анатолича рассказала, почему он до сих пор не может встать на военный учет и о двух попытках мужа это сделать.

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