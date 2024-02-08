Известного украинского ведущего оштрафовали из-за отсутствия военного билета: сколько он заплатил

Анатолий Анатолич третий раз попытался встать на военный учет.
Украинский ведущий Анатолий Анатолич сегодня, 8 февраля, снова попытался встать на военный учет.
Для знаменитости это уже третья попытка. В сторис своей страницы в Instagram Анатолич разместил видео, как шел в ТЦК.
Как признался ведущий, по дороге его остановили и оштрафовали за то, что у него не было с собой военного билета. Анатолич поделился, что стоимость штрафа составила 1700 грн.
Также Анатолич прокомментировал и работу военного комиссариата, который согласно информации, указанной в Google, работает всего два раза в неделю:
"Во-первых, о графиках. Что в Google указано, что ТЦК работает два раза в неделю — вторник и четверг, — он неправильный. ТЦК на самом деле работает с понедельника по пятницу. Работает по будням. Во-вторых, у меня не оказалось военного билета. За это штраф 1700 грн, как за столь серьезное нарушение на дороге. И в-третьих, оказалось, что я вообще в Оболонском ТЦК считаюсь. Поэтому мне нужно ехать туда и оттуда сниматься с учета", — рассказал Анатолич о своей третьей попытке встать на военный учет.
Наконец, Анатолий Анатолич хотел закрыть этот вопрос именно сегодня, поэтому отправился в Оболонский ТЦК. Но, по словам ведущего, там его попросили прийти завтра:
"Добрался я до Оболони. Отправили меня пока: "Иди, гуляй". Приходите завтра. Поэтому завтра продлится мой квест. Завтра нужно попасть на Оболонь, стать в очередь. Причем очереди разных цветов. Мне нужна синяя очередь. И потом, возможно, я доберусь до своих документов на военный учет", – рассказал ведущий.
Напомним, ранее жена Анатолия Анатолича рассказала, почему он до сих пор не может встать на военный учет и о двух попытках мужа это сделать.
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