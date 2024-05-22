Известного украинского ведущего в Киеве остановили работники ТЦК

Украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал, как его остановили работники ТЦК.

В Instagram шоумен поделился, что это произошло утром, 22 мая, в Киеве. Именно тогда ведущий вез детей в школу. Анатолича остановили работники ТЦК и спрашивали его о военном билете. Но шоумен пытается его получить.

"Виз детей в школу, остановили ТЦК на Варшавском шоссе. Спрашивали военный билет. Объяснил, что еще в процессе получения", — поделился шоумен.

Пост Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич также рассказал, что уже записался в военкомат, чтобы обновить данные. В центр шоумен попадет 24 мая.

Пост Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Отметим, у Анатолия Анатолича возникали сложности, чтобы встать на военный учет. Он несколько раз ходил в ТЦК, однако попасть в центр у него не получилась, ведь были большие очереди, которые медленно продвигались. Кстати, за отсутствие военного билета Анатолич даже получал штраф.

Напомним, недавно ведущий Алексей Суханов рассказывал о неудачном походе в ТЦК. Шоумен объяснил, почему не смог обновить данные.

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