Известного звездного фотографа после подозрения в педофилии сажают в тюрьму более чем на 12 лет

Известный звездный фотограф Александр Ктиторчук предстал перед судом и получил приговор.

Дело в том, что Ктиторчука уже более четырех лет подозревали в развращении и изнасиловании несовершеннолетних. Следовательно, в 2020 году Святошинский районный суд Киева избрал известному фотографу Александру Ктиторчуку меру пресечения – два месяца в тюрьме без права на залог.

В результате, спустя годы следствия суд таки подтвердил его вину и в соответствии с законом постановил заключить в тюрьму 60-летнего Ктиторчука на 12 лет и 10 месяцев. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook. Сам фигурант подтвердил совершение ряда преступлений и возместил потерпевшим нанесенный моральный ущерб.

Александр Ктиторчук / Фото: www.facebook.com/Національна поліція України

"Злоумышленник неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек, а также совершал в отношении них действия развратного характера. Мужчина заставлял подростков к участию в откровенных фотосессиях путем уговоров, а также оказывая психологическое давление. Полицейские выяснили, что обвиняемый совершал противоправные действия, начиная с 2011 года. Сексуальные преступления он совершал непосредственно во время фотографирования девушек и в специально обустроенном автомобиле. В настоящее время приговором Оболонского районного суда города Киева фотограф приговорен за сексуальные преступления к 12 годам 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, фигуранту запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними сроком три года", - говорится в заявлении.

К слову, Александр Ктиторчук в свое время регулярно проводил фотосессии известным звездам украинского шоу-бизнеса. Среди них – Оля Полякова, Тина Кароль, Настя Каменских, Наталья Могилевская и другие. Кроме того, он участвовал в различных телевизионных проектах.

Александр Ктиторчук / Фото: instagram.com/ktitorchuk

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