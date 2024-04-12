Известному 60-летнему актеру грозит ампутация ноги – подробности

У Тиля Швайгера обнаружили серьезную болезнь.
Звезда фильма "Достучаться до небес", немецкий актер Тиль Швайгер борется со сложным недугом.
У знаменитости обнаружили заражение крови. По словам Тиля, все началось с перелома берцовой кости прошлым летом. К сожалению, тогда в рану попала инфекция, что привело к образованию язвы на пораженном месте. А впоследствии у Швайгера развился сепсис. Сейчас он находится под наблюдением врачей в Испании и уже две недели проходит медикаментозное лечение. Впрочем, в случае ухудшения состояния 60-летней звезде придется ампутировать конечность.
"Я принимаю антибиотики уже две недели, потому что с прошлого августа у меня была рана на ноге. Тогда я ударился голенью, и занес туда инфекцию. Теперь у меня "открытая нога" (язва на ноге – прим. ред.), так они (врачи – прим. ред.) это называют. К сожалению, становится все хуже", - сообщил Швайгер иностранному изданию BILD.
Напомним, недавно судья "Танцуют все", хореограф Раду Поклитару признался, что также страдает заболеванием. Хореограф рассекретил диагноз и поделился подробностями предстоящей операции.
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