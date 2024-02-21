Известному блогеру угрожают проломить череп и сделать что-то с ребенком: "Мы знаем, где он учится"

Муж блогерши-миллионницы Тани Пренткович, блогер и предприниматель Андрей Гонковский пожаловался на угрозы со стороны украинцев.

Хейт в сторону знаменитости полился после недавнего скандала с его поездкой на Мальдивские острова.

В соцсетях Гонковский рассказал, как именно ему угрожают, а также сообщил, что уже обратился в полицию, говорится в "ЖВЛ представляє".

"Угрозы проломить мне череп. Пожелание, чтобы самолет со всей моей семьей разбился. Или же сообщения вроде "готовьтесь! Я знаю, в какой школе учится ваш ребенок". Каждым подобным случаем будут заниматься правоохранительные органы", – написал Гонковский.

Таня Пренткович с мужем и детьми / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

В Instagram-сторис избранник Татьяны Пренктович отметил, что не хочет делать вид, будто историй со скандальной поездкой не было. Поэтому будет реагировать на происходящее и рассказывать детали постепенно. Более того, мужчина также похвастался тем, что скандал с Мальдивами не повлиял на его бизнес. Напротив, даже улучшил ситуацию:

"У меня даже увеличилось количество запросов на консультации по запускам", — говорил блогер.

Таня Пренткович с мужем и детьми / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Напомним, скандал с Таней Пренткович и ее парнем возник после того, как в Сети опубликовали фото пары с отдыха на Мальдивах. В конце января Гонковский заявил, что уехал в Польшу в качестве волонтера для проведения благотворительных мероприятий. Однако отправился на острова, когда у него появилось несколько свободных дней для семьи. А Татьяна отметила, что ее любимый пересек границу Украины на законных основаниях. Между тем, в Сети обсуждали, почему Андрей до сих пор без повестки.

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