Известному мировому рэперу запретили въезд в Великобританию из-за дерзких заявлений

Канье Уэст / © Associated Press

Правительство Великобритании запретило Канье Уэсту въезд в страну после волны критики вокруг его возможного выступления на «Wireless Festival».

Решение стало неожиданным поворотом в ситуации, которая еще недавно выглядела как громкое возвращение артиста на британскую сцену. Уэст планировал серию выступлений в Лондоне, которые должны были стать его первыми концертами в стране за более чем десятилетие. В то же время общественная реакция на его участие только набирала обороты, сообщает BBC.

Как стало известно, накануне, 6 апреля, артист подал заявку на въезд через систему электронного разрешения на путешествие. Однако ее рассмотрение завершилось отказом. Организаторы фестиваля пока воздерживаются от публичных комментариев, хотя событие уже оказалось в центре внимания из-за масштабного резонанса.

Канье Уэст и Бьянка Цензори / © Getty Images

Еще ранее представители еврейского сообщества резко раскритиковали приглашение музыканта. По словам представителя Совета еврейских лидеров, это решение выглядит безответственным на фоне того, что еврейская община Великобритании сталкивается с беспрецедентным уровнем антисемитизма.

Ситуация быстро вышла за пределы культурного события. К обсуждению присоединились политики, в частности премьер-министр Кир Стармер, который публично выразил обеспокоенность, а также мэр Лондона Садик Хан, подчеркнув, что предыдущие высказывания артиста не соответствуют ценностям города. На фоне скандала многолетний партнер события — Pepsi — также объявил о прекращении сотрудничества с фестивалем.

Отметим, волна критики вокруг Уэста продолжается уже несколько лет. В 2022-м Adidas разорвали с ним сотрудничество после антисемитских высказываний. Позже музыкант еще больше обострил ситуацию провокационными заявлениями в соцсетях, вызвавшими международный резонанс. Впоследствии артист публично извинился, объяснив свое поведение сложным психическим состоянием и подчеркнув, что сожалеет о сказанном.

