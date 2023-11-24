Известному украинскому актеру ограничили свободу на три года после пьяного ДТП: подробности

Сегодня, 24 ноября, во время судебного заседания украинского актера Остапа Ступку признали виновным в совершении ДТП в центре Киева в нетрезвом состоянии.

Соответствующий приговор артисту вынес Голосеевский райсуд столицы. Он постановил ограничить Ступке свободу сроком на три года, лишить его водительских прав на восемь лет, а также выплатить около 10 тысяч гривен, которые пошли на экспертизы, передает "Общественное".

"Это достаточно несправедливое решение, потому что есть много смягчающих обстоятельств. Мы должны были выйти на штраф в своем ходатайстве, что могло быть уместнее и полезнее и справедливее для государства. Потому что сумма штрафа не маленькая. Минимально – это 170 тыс. грн. Судьба арестованного имущества должна было решиться… Все это очень странно на самом деле", – сказал Ступка.

Остап Ступка / Фото: Facebook Остапа Ступки

Напомним, что Остап Ступка в пьяном состоянии устроил ДТП в центре Киева в Голосеевском районе 4 апреля. Ночью он на своем внедорожнике въехал в припаркованный автомобиль, в котором находился 39-летний мужчина. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в больницу.

Остап Ступка в пьяном состоянии устроил ДТП в Киеве / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Отметим, что ранее Остап Ступка дал интервью, в котором прокомментировал свое "пьяное" ДТП. После чего он нарвался на жесткий хейт. Пользователи отметили, что Ступке "55 лет, а разум у него подростка".

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