Известному украинскому певцу прямо в центре Киева намеренно повредили авто

Муаяд

Известному украинскому певцу с сирийскими корнями Муаяду прямо в центре Киева повредили авто.

О неприятном инциденте артист рассказал в соцсетях. Муаяд оставил свой автомобиль Mercedes на парковке всего на несколько часов. Вернувшись, он обнаружил, что авто было намеренно повреждено: из машины выломали фирменные знаки спереди и сзади.

Артист обратился к владельцам камер видеонаблюдения, которые выходили на место происшествия. Просмотрев записи, певец был шокирован увиденным: повреждения совершила женщина около 30 лет, которая целенаправленно подошла к автомобилю и намеренно испортила его, после чего спокойно покинула место происшествия.

Муаяду повредили авто в центре Киева

"Это были не подростки, не какие-то ребята. Это была женщина. Я нереально шокирован. Почему она это сделала и зачем? Она просто идет возле машины, останавливается, поворачивается и просто начинает рвать ту эмблему спереди и сзади машины. Я до сих пор не могу понять, что стало причиной такого поступка. Я в шоке от того, что увидел на видео. Если вы узнаете себя или увидите - напишите мне и до полиции это не дойдет. И будем решать этот вопрос по-человечески", - возмутился артист.

Исполнитель также добавил, что его очень сильно возмутило то, как авто намеренно повредили. Дело в том, что певец самостоятельно зарабатывал на автомобиль. Муаяд подчеркивает: для него эта история - не о материальном ущербе, а об агрессии и отсутствии уважения к чужому труду, с которыми, к сожалению, до сих пор приходится сталкиваться.

Муаяду повредили авто в центре Киева

