Известной группе запретили проводить благотворительные концерты сразу в двух городах Украины и удивили почему

Группа "Курган и Agregat"

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Украинская популярная группа "Курган и Agregat" пожаловалась, что ей запретили проводить благотворительные концерты сразу в двух городах Украины, и удивила причиной этого решения.

У коллектива сейчас проходит благотворительный тур, в рамках которого музыканты должны были выступить 13 июня в Ивано-Франковске и 15-го — в Виннице. Проведение мероприятий уже было согласовано с соответствующими локациями. Однако музыканты в Instagram пожаловались, что концерты идут не по плану. Дело в том, что в Виннице и Ивано-Франковске концертные площадки отказали "Курган и Agregat" в выступлениях. Причиной этого решения стало то, что в песнях коллектива присутствует нецензурная лексика. Участников группы это очень сильно возмутило, ведь, по их словам, это в первую очередь благотворительное мероприятие и во время прошлых концертов им удавалось собрать немало средств для ВСУ.

Амиль из группы "Курган и Agregat"

"У нас были запланированы концерты в Виннице и Ивано-Франковске. Это было согласовано с локациями. И потом локации резко выходят на нас и говорят: "Мы запрещаем вам проводить концерт, потому что вы материтесь и так нельзя". В Виннице там вообще очень интересная история. Кто-то просто настучал, что в прошлом году на концерте мы за донат на ВСУ разыгрывали песню, в которой есть матерные слова, и нам просто запретили проводить концерт. Это с учетом того, что в прошлом году на концерте в Виннице было собрано более полумиллиона гривен, а во Франковске — 700 тысяч гривен за полтора часа", — говорит один из участников группы Амиль.

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Впоследствии "Курган и Agregat" снова вышла на связь и попросила не критиковать концертные площадки. Музыканты узнали, что в Ивано-Франковске им отказали выступать на той локации, а именно во "Дворце Потоцких", из-за якобы "указания сверху". Что касается Винницы, то там сами винничане пожаловались и попросили не проводить это событие в PIROGOV SKY. Причина остается та же — нецензурная лексика в песнях. В конце концов "Курган и Agregat" таки дадут концерты в этих городах, но на других площадках.

Амиль из группы "Курган и Agregat"

"Финализируем эту всю историю. "Дворец Потоцких" — отменили не они, а сверху. PIROGOV SKY — винничане, по их словам, пожаловались, что очень много мата, а мы будем в Национальном музее исполнять, а так делать нельзя. Поэтому нам предложили перенести на другую локацию. Просьба — не пишите площадкам, потому что не всегда они виноваты", — подытожил Амиль.

Напомним, в прошлом году "Курган и Agregat" отыграли серию благотворительных концертов в Европе. Коллектив тогда просто ошеломил суммой, которую собрал на нужды ВСУ.