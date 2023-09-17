Известной украинской певице вызвали скорую за 10 минут до выхода на сцену

KOLA объяснила фанам, почему во время концерта в Днепре не смогла уделить им достаточно времени.
Украинская певица Анастасия Придиус, известная под псевдонимом KOLA, рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней перед концертом.
В настоящее время исполнительница находится во всеукраинском туре. И когда она должна была выходить на сцену в Днепре, ей пришлось вызвать скорую. Настя рассказала о ситуации в сторис своей страницы в Instagram.
Придиус разместила фотографию, где сидит в карете скорой помощи, а врач оказывает ей необходимую помощь:
"За 10 минут до выхода на сцену... Днепр! У нас была мини фотосессия, а не как всегда большая, потому что я немного была не в ресурсе... Простите меня. В следующий раз все будет хорошо", – прокомментировала KOLA.
Что с ней произошло, певица не уточнила. Впрочем, озабоченные фаны сделали вывод, что во время тура Настя переутомилась и ее организм дал сбой. Тем не менее, преданная поклонникам исполнительница не прислушалась к совету врачей немного отдохнуть, а сразу отправилась на концерт в другой город.
Напомним, недавно похожая ситуация произошла с коллегой KOLA, певицей MamaRika. Ей тоже понадобилась помощь врачей сразу после выступления.
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