Известную актрису Зендею застали за поцелуем со звездой "Человека-паука" Томом Холландом

Слухи о романе знаменитостей таки подтвердились.

В последнее время в Голливуде пронесся настоящий бум на новые романы.

Лишь недавно мир узнал о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, как вскоре среди актеров появилась еще одна влюбленная пара.

Американская актриса Зендея, которая сыграла в нашумевшем сериале "Эйфория", таки встречается со своим коллегой Томом Холландом.

Associated Press

В Лос-Анджелесе пару вместе застали за поцелуем в автомобиле актера. Влюбленные остановились на красный свет светофора, где их и заметили папарацци. На фото, которыми поделилось издание Рage Six, Том склонился к любимой в нежном поцелуе.

Отметим, звезды познакомились в 2017 году во время съемок фильма "Человек-паук: Возвращение домой". С тех пор начали распространяться слухи о романе знаменитостей. Однако, Зендея опровергала все слухи. Зато Том Холланд длительное время встречался с Оливией Болтон, пока в 2020 году пара не разошлась.

Напомним, недавно стало известно о романе еще одной голливудской актрисы Умы Турман. Как оказалось, 51-летняя знаменитость встречается с генеральным директором Bloomberg Media Group Джастином Б. Смитом.

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