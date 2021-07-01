Известную американскую актрису посадили в тюрьму за вербовку женщин в секс-рабство

Эллисон Мэк посадили на три года.

Американскую актрису, известную многим по игре в сериале "Тайны Смоллвилля" Эллисон Мэк приговорили к трем годам заключения за вербовку женщин в секс-рабство. Отметим, что артистка сама призналась в содеянном в апреле 2019 года.

Как передает The Hollywood Reporter, актрису обвинили в том, что она манипулировала женщинами, заставляя их становиться секс-рабынями духовного лидера организации NXIVM, в руководство которой входила.

Эллисон Мэк / Associated Press

Как признавалась сама Мэк, она заставляла женщин оказывать ей услуги под угрозой нанесения того или иного вреда. В качестве залога жертвы передавали ей личную информацию, например, снимки в обнаженном виде или данные о банковских счетах.

Напомним, что в апреле 2018 года звезду американского сериала "Тайны Смоллвилля" Эллисон Мэк арестовали по делу о вербовке в секс-рабство. Ее считали причастной к сексуальной эксплуатации женщин в организации NXIVM, которая позиционировала себя как организатор семинаров по саморазвитию. Оказалось, что в организацию вступали женщины, которых принуждали к сексуальному рабству. Тогда Мэк не признала себя виновной. Артистке грозило от 14 до 17 лет лишения свободы. Но потом она признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. Также Мэк извинилась перед жертвами, которых втянула в секту.

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