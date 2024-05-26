Известную американскую певицу задержали с наркотиками в аэропорту Нидерландов

Популярную американскую репершу Ники Минаж задержали в нидерландском аэропорту с наркотическими веществами.

Инцидент случился в Амстердаме, пишет Reuters. Артистка собиралась лететь из аэропорта "Схипхол" в Англию, где у нее через несколько часов должен был состояться концерт. Впрочем, в 41-летней Минаж во время осмотра вещей полиция нашла наркотики, а именно марихуану. Исполнительницу обвинили в хранении наркотических веществ, добавив, что их запрещено вывозить из страны.

Ники Минаж / Фото: Getty Images

В конце концов все закончилось тем, что Ники Минаж оштрафовали и отпустили. Однако из-за инцидента с полицией певица не успела долететь до Англии. Так что запланированный концерт пришлось отменить.

Напомним, недавно известный украинский певец Олег Псюк рассказал, как страдал от наркотической и алкогольной зависимостей. Лидер группы Kalush Orchestra также признался, как избавился от вредных привычек.

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