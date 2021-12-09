Известную американскую поп-певицу нашли мертвой в доме ее друга

Девушке было всего 23 года.

Известную американскую поп-певицу, Скайлер Хикс, нашли мертвой в доме ее друга.

Печальный инцидент случился в Южной Каролине, США. О смерти девушки сообщили в соцсетях ее мать и сестра.

"Моя красивая, чрезвычайно талантливая, веселая сестра покинула этот мир. У меня разбито сердце. Я буду скучать по ней. Я буду скучать по ее голосу, по ее теплым объятиям, по ее шуткам. Она создавала музыку, которая вдохновляла тысячи людей. Она так рано ушла из жизни", — сообщила сестра певицы, пишет Deadline.

Что именно стало причиной смерти, неизвестно. Впрочем, Скайлер страдала депрессией. Также известно, что она злоупотребляла психоактивными веществами.

Певице было всего 23 года.

Напомним, Скайлер Хикс стала известна благодаря американскому шоу талантов. Также девушку называли "двойником певицы Селены Гомес".

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