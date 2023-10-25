Известную израильскую актрису арестовали из-за поддержки ХАМАСа

Известную израильскую актрису палестино-арабского происхождения Майсу Абд Эльхади арестовали в Израиле из-за поддержки террористической группировки ХАМАС.

Полиция подтвердила арест "актрисы и влиятельной особы, жительницы города Назарет, по подозрению в выражениях похвалы (террора) и разжигании ненависти", но не назвала ее имени, пишет издание The Times of Israel.

В своих соцсетях Абд Эльхади разместила фото 85-летней израильтянки Яффы Адар, которую ХАМАС взял в заложники, и сопроводила этот кадр смеющимися смайликами. Также актриса запостила снимок, на котором боевики ХАМАСа прорываются через стену безопасности между Израилем и Сектором Газа. Это изображение Абд Эльхади подписала: "Давайте поступим в Берлинском стиле", намекая на падение Берлинской стены в 1989 году.

Посты Майсы Абд Эльхади в поддержку ХАМАСа / Фото: instagram.com/maisaabdelhadi

Посты Майсы Абд Эльхади в поддержку ХАМАСа / Фото: instagram.com/maisaabdelhadi

Коллеги и поклонники звезды фильмов "Тель-Авив в огне", "Всемирная война Z" и многих других были ошеломлены ее позицией и поступком:

Мне стыдно за тебя. Тебе должно быть стыдно за себя. Ты живешь в Назарете, играешь и снимаешься в наших телешоу и фильмах, а потом наносишь удар в спину.

Она – позор! Лицемерный кусок дерьма, поддерживающий терроризм! Мне стыдно, что она живет в моем городе.

Она никогда не могла нас терпеть. Сатана.

Напомним, ранее стало известно о том, что звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали из Израиля. РосСМП также выяснили, куда именно переехала семья.

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