Известную российскую актрису госпитализировали с серьезными ожогами в результате пожара

Пожар случился в квартире знаменитости.

Известная российская актриса Вера Воронкова пострадала в результате пожара в своей квартире.

Так, около полуночи в доме 56-летней знаменитости загорелась елка. Как пишет Telegram-канал Mash, звезда сериала "Марш Турецкого" была госпитализирована с тяжелым ожогом верхних дыхательных путей. Также у нее обгорели волосы, повреждены голова, шея, спина и руки. 14-летняя дочь Воронковой также очутилась в больнице.

Вера Воронкова / instagram.com/voronkovavera

Как рассказала соседка Веры, кошка знаменитости перевернула елку. Искусственное дерево загорелось, огонь сначала перекинулся на скатерть, а затем на мебель. Домашнее животное погибло.

Заметим, в 2020 году Вера Воронкова попала в скандал из-за того, что якобы жестоко избила свою дочь Марию. Причиной тому, что артистка набросилась на девушку с кулаками стало то, что дочь отобрала у матери бутылку с алкоголем, который целый день пила.

Читайте также: