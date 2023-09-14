Известную российскую актрису задержали полицейские: ей грозит до 20 лет тюрьмы

Известную российскую актрису Рамилю Искандер, настоящая фамилия которой Хисамова, задержали полицейские.

Как пишут российские пропагандисты, артистка обвиняется в хранении и сбыте наркотических веществ. В частности, в доме в Рамиле уже провели обыски. Там нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 г. Кроме того, в авто актрисы обнаружили еще два килограмма мефедрона.

Рамиля Искандер / Фото: kino-teatr.ru

46-летнюю Рамилю уже допросили и отправили под стражу. Против нее возбуждено уголовное дело, согласно которому ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Отметим. Рамиля Искандер – известная российская актриса. Она работала в театре, а также снималась в разных картинах, в том числе и пропагандистских. Наиболее известные ее работы в кино – "Царь" и "Доктор Рихтер".

Рамиля Искандер / Фото: kino-teatr.ru

Напомним, недавно скандальный российский актер Алексей Панин был задержан в Эстонии. Сообщалось, что он якобы над мухой совершил дебош. Впоследствии скандальный актер вышел на связь, обвинил пропагандистов во лжи и назвал настоящую причину своего ареста.

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