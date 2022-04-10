Известную российскую певицу выгнали с виллы на Бали: "Съезжайте"

Рита Дакота пожаловалась об этом своим фанатам.

Известную российскую певицу Риту Дакоту выгнали из виллы на Бали.

Как пожаловалась исполнительница в своих Instagram-stories, дом, в котором она долго жила, сдали в аренду семье из Франции.

Артистка возмутилась, что владельцы помещения не предупредили ее о таком решении. Вероятно, они это сделали из-за санкций, введенных против России из-за войны в Украине.

"Это был самый лучший дом, в котором я жила за все свои 32 года. Не было в моей жизни еще ни разу места, где я чувствовала себя настолько дома. Но… Все заканчивается. Нас просто поставили перед фактом: "Съезжайте", — поделилась Дакота.

Рита Дакота / instagram.com/ritadakota

Напомним, не так давно в Польше из элитного отеля со скандалом выгнали харьковчанку. Она оказалась поклонницей "русского мира".

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