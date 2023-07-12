Известную российскую телеведущую жестоко побил бойфренд из Украины

Российская телеведущая и актриса, звезда сериалов "Интерны" и "След" Татьяна Виноградова пожаловалась на своего бойфренда-украинца Сергея из Киева.

Виноградова обвинила мужчину в жестоком избиении. Об этом она рассказала на странице в Instagram. По словам россиянки, они с 44-летним Сергеем встречались около года. Оба жили на Бали, где у Виноградовой ресторан, Сергей занимался стартапом.

Как передают РосСМП, 10 июля они с Сергеем и компанией праздновали 32-летие ведущей. Виноградова рассказала, что Сергей перебрал с алкоголем. Когда они вернулись в арендованный дом, мужчина, заподозрив Виноградову в измене с другом, начал крушить все в доме, а затем избил ее.

Татьяну Виноградову избил бойфренд

Татьяна упала на пол и потеряла сознание. Пришла в себя знаменитость на полу в крови, а мужчины уже не было. В качестве доказательства своих слов в фотоблоге ведущая показалась с синяками и ссадинами на лице.

Виноградова призналась, что в последнее время они с Сергеем часто ссорились, в том числе из-за политики. Впрочем, что именно было камнем преткновения, знаменитость не стала говорить.

Судя по профилю Виноградовой в Instagram, полномасштабную войну россии против Украины она вообще никак не комментировала. Позиция Сергея, который встречался с россиянкой и, как пишут пропагандистские каналы, ездил в Москву на лечение, тоже непонятна.

Напомним, между тем звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова на днях показала фото с мужем-россиянином, который поддерживает Украину. На снимке мужчина изображен в футболке с трезубцем.

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