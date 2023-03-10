Известную украинскую группу не выпустили за границу в благотворительный тур после скандала с Андреем Щегелем

Известная украинская джаз-панк группа The Hypnotunez сообщила, что по решению Министерства культуры не смогла выехать за границу в благотворительный тур.

Соответствующее видео участники коллектива разместили на официальной странице The Hypnotunez в Instagram. Как рассказали музыканты, 7 марта они выехали в свой европейский тур, который должен пройти в городах Германии, Польши и Чехии.

Впрочем, артисты провели 20 часов на границе с Польшей, но их так и так не выпустили из страны. Причиной тому стали новые изменения в правилах выезда за границу артистов, которые Минкульт ввел после скандала со стендапером Андреем Щегелем.

Тот, напомним, похвастался, что во время войны уехал из Украины в качестве артиста по разрешению Министерства культуры.

"Мы выехали в наш европейский тур, однако уже 20 часов стоим на пункте пропуска. В связи с последними новостями вокруг Министерства культуры и так называемых "артистов" мы стоим на месте. Они приостановили возможность выезда настоящих деятелей культуры за границу, объявив о каких-то новые изменениях и правилах, о которых никто не знает, не уведомив об этом заявителей. Невозможно дозвониться и найти эту информацию в департаменте или сети", — сказали участники группы.

Также музыканты поделились, что они звонили всем, кому могли – начиная с секретарей до замминистров, от руководителей военных администраций до генеральных консулов стран, где The Hypnotunez должны были играть концерты. Однако все "разводили руками".

"Мы оказались в буферной зоне, когда нет пути назад и нет пути вперед. С большой грустью мы можем сказать, что мы отменяем наш тур. Это запланированные 23 концерта в странах Германии, Чехии и Польши. Мы, к сожалению, бессильны, это уже не зависит от нас. Мы потратили кучу усилий, времени, денег, чтобы этот тур состоялся", — сказали музыканты.

Отметим, что Министерство культуры и информационной политики подготовило более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд для мужчин призывного возраста после скандала со стендапером Андреем Щегелем. В министерстве сообщили, что из-за случая со Щегелем ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, осложняется.

Напомним, что тем временем лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан и музыкант Коля Серга, защищающий Украину в составе ВСУ, выступили с заявлениями о важности выезда настоящих украинских деятелей искусства за границу.

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