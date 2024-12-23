Известную украинскую певицу посреди ночи срочно госпитализировали в больницу

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram исполнительница призналась, что ей стало плохо. Артистке посреди ночи пришлось вызвать карету скорой помощи. Врачи приехали и приняли решение госпитализировать Лиду в больницу. Певица показывала кадры, на которых она находилась в карете скорой помощи.

"Этого в моих планах точно не было…", – поделилась звезда.

Lida Lee в карете скорой помощи / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee не стала вдаваться в подробности и рассказывать, что произошло и почему ее госпитализировали. В то же время исполнительница лишь опубликовала кадры из больничной палаты, где она спит в постели, а к ее руке присоединена система капельницы.

"Что может остановить артиста в декабре? Ответ ясен", — отметила певица.

Lida Lee в больнице / Фото: instagram.com/lidalee_official

Напомним, недавно с Lida Lee произошел досадный инцидент. Исполнительница из-за мошенников осталась без дома и денег. Певица объясняла, как именно это произошло.

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