Известную украинскую певицу посреди ночи срочно госпитализировали в больницу

Исполнительнице пришлось вызвать "скорую".
Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, пожаловалась на проблемы со здоровьем.
В своем Instagram исполнительница призналась, что ей стало плохо. Артистке посреди ночи пришлось вызвать карету скорой помощи. Врачи приехали и приняли решение госпитализировать Лиду в больницу. Певица показывала кадры, на которых она находилась в карете скорой помощи.
"Этого в моих планах точно не было…", – поделилась звезда.
Lida Lee не стала вдаваться в подробности и рассказывать, что произошло и почему ее госпитализировали. В то же время исполнительница лишь опубликовала кадры из больничной палаты, где она спит в постели, а к ее руке присоединена система капельницы.
"Что может остановить артиста в декабре? Ответ ясен", — отметила певица.
Напомним, недавно с Lida Lee произошел досадный инцидент. Исполнительница из-за мошенников осталась без дома и денег. Певица объясняла, как именно это произошло.
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