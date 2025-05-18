Известную украинскую певицу исключили из состава нацжури "Евровидение-2025" и удивили причиной

Екатерина Павленко / © instagram.com/monokatee

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Солистку популярной украинской группы Go_A Екатерину Павленко исключили из состава нацжури на "Евровидение-2025" от Украины и удивили причиной.

За выбор профессиональных судей отвечали украинцы, которые голосовали в "Дії". В состав нацжури вошли певец Дмитрий Шуров, артист MELOVIN, танцовщица Елена Шоптенко, исполнительница Tayanna и продюсер Натела Чхартишвили-Зацаринна. Как оказалось, вместо последней должна быть солистка Go_A Екатерина Павленко. Однако певицу исключили из состава нацжури.

Национальное жюри от Украины на "Евровидении-2025" / © instagram.com/suspilne.eurovision

"Суспільне" объяснило, что произошло это по требованию Европейского языкового союза (EBU), с которым общественный вещатель обязательно должен утверждать кандидатов. Отмечается, что причиной тому стало то, что Екатерина Павленко нарушила правила голосования. Пока что детали не разглашаются, а сама же солистка Go_A воздерживается от комментариев. Тем временем в Сети говорят, что Павленко исключили из состава жюри из-за публичных высказываний о ком-то из участников "Евровидения-2025".

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Напомним, что вокруг нацжури разгорелся еще один громкий скандал. Певец MELOVIN отдал один из самых высоких баллов представителю Эстонии. Пользователи возмущены, ведь у Tommy Cash есть связи с Россией, а его конкурсный номер ставила россиянка.