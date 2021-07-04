Известны подробности госпитализации МакSим: "Лежит в VIP-палате"

Артистка более трех недель находится в больнице.

Стали известны подробности госпитализации российской певицы МакSим, которая в середине июня оказалась в клинике с острой пневмонией.

Артистка находится в одной из частных московских клиник, где ее ввели в искусственную кому. Стала известна стоимость лечения артистки. Так, двухнедельное проживание в VIP-палате, в которой лежит звезда, стоит миллион рублей. Об этом пишет издание StarHit со ссылкой на НТВ.

"Жаль ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?" — говорится в сообщении.

instagram.com/maksimartist

Также отмечается, что за несколько дней до госпитализации МакSим с размахом отпраздновала 38-летие и открыла свою школу искусств. На следующий день исполнительнице стало плохо. Тест на COVID-19 был отрицательным, поэтому звезда решила не отменять концерт в Казани. Музыкант Андрей Державин выступал на одной сцене с певицей. По его словам, артистке было плохо, но она и виду не подала.

Вскоре исполнительницу госпитализировали. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. После сообщения о том, что у артистки пораженные легкие на более чем 75%, стало известно, что часть поражения более 80%.

Напомним, недавно директор МакSим вспомнила разговор с ней перед комой. Сейчас директор артистки также находится в больнице.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку