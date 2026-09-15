Известны украинские актеры в молодости и сейчас: как изменились Боклан, Роговцева, Сумские и другие

Ольга Сумская, Стас Боклан и Наталья Сумская

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Украинские актеры Стас Боклан, Ада Роговцева, Владимир Горянский и многие другие уже много лет на сцене.

Конечно, большинство привыкли их видеть в современном кино. Однако за плечами артистов весомый опыт, поскольку карьеру они начали еще в юном возрасте.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядели известные украинские актеры в молодости, а также как они изменились с годами.

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Владимир Горянский

Актер начал свою карьеру в далеком 1980 году, когда ему было 20 лет. Он получил образование в Днепровском театральном училище, а позже окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Владимир Горянский играет как на театральной сцене, так и в кино. Известны его работы — «Последний москаль», «Большие Вуйки», «Слуга народа», «DZIDZIO Контрабас», «11 детей из Моршина» и другие. Сейчас Владимиру Горянскому 67 лет. В последнее время актер работает на театральной сцене, а вот в кино практически не снимается. Ранее артист признался, что к этому некто приложил руку.

Владимир Горянский в молодости и сейчас

Наталья Сумская

Наталья Сумская начала свою карьеру в 21 год. После окончания Киевского государственного института театрального искусства имени И. Карпенко-Карого артистка начала работать в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Первую славу Натальи Сумской принесла роль Наталки в фильме-опере «Наталка-Полтавка». Сейчас артистке 70 лет. Она продолжает играть в театре и очень редко появляется в кино.

Наталья Сумская в молодости и сейчас

Стас Боклан

Стас Боклан начал свой карьерный путь в 1984 году, когда ему было 24 года. Сначала он был только театральным актером, а уже потом начал постепенно появляться в кино. Что любопытно, популярность к артисту пришла уже после 50 лет. Безумный успех ему принесла роль кобзаря Ивана Смыка в исторической драме «Поводырь». Стас Боклан также снимался в таких картинах, как «Папик», «Слуга народа», «Когда мы дома», «Крепостная» и другие. Сейчас артисту 66 лет, а его карьера продолжает стремительно развиваться.

Стас Боклан в молодости и сейчас

Ирма Витовская

Ирма Витовская начала свою карьеру в 1998 году, когда ей было 23 года. Она окончила Львовский государственный музыкальный институт, переехала в Киев и присоединилась к театральной труппе Молодого театра. Слава к Ирме Витовской пришла в 2005 году, когда на экраны вышел комедийный телесериал «Леся+Рома», где она играла главную роль. Сейчас знаменитости 51 год. Артистка играет в театре, а также иногда появляется на больших экранах.

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Ирма Витовская в молодости и сейчас

Анатолий Хостикоев

В начале профессиональной карьеры Анатолию Хостикоеву был 21 год. Сначала актер завоевал сердца зрителей своей игрой на театральной сцене, а уже потом киноработами. Слава к Анатолию Хостикоеву пришла после фолк-оперы «Энеида», где он сыграл главную роль Энея. Далее кинопрорыв принесла роль в фильме «Каменная душа», а затем телесериал «Роксолана». Сейчас Анатолию Хостикоеву 73 года. В основном он играет на театральной сцене, а вот на экранах появляется очень редко.

Анатолий Хостикоев в молодости и сейчас

Ада Роговцева

Ада Роговцева начала свой карьерный путь в далеком 1956 году, когда ей было 18-19 лет. Сниматься в кино она стала еще студенткой. Самые знаменитые работы актрисы — «Кровавый рассвет», «Каменный хозяин», «Преданная», «Сага» и многие другие. Сейчас Аде Роговцевой 89 лет. Она продолжает играть в театре, а также сниматься в картинах.

Ада Роговцева в молодости и сейчас

Богдан Бенюк

Богдан Бенюк начал свой карьерный путь в 1975 году. В тот момент ему было всего 18 лет. Артист снялся и в таких известных картинах, как «Черная рада», «Запорожец за Дунаем», «Тайный дневник Симона Петлюры», «Мой карпатский дедушка», «Хозяин» и многие другие. Сейчас Богдану Бенюку 69 лет, и он продолжает развивать свою карьеру.

Богдан Бенюк в молодости и сейчас

Нина Набока

Нина Набока начала свою профессиональную карьеру, когда ей было 21-22 года. Она снялась в таких популярных картинах, как «Поймать Кайдаша», «Припутни», «Дом „Слово“. Бесконечный роман», «Первые ласточки» и многие другие. Сейчас артистке 69 лет. На пенсию выходить она не торопится. Вместо этого Нина Набока работает преподавательницей, играет в театре и снимается в фильмах и сериалах.

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Нина Набока в молодости и сейчас

Ольга Сумская

В актерскую профессию Ольгу Сумскую привела ее старшая сестра Наталья Сумская. Что любопытно, дебют актрисы состоялся еще в раннем детстве на театральной сцене. Дело в том, что Сумская происходит из актерской династии. Поэтому родители приобщали ее к профессии. Сама же Ольга Сумская принялась активно развивать карьеру в 16 лет. Самая известная роль актрисы была в сериале «Роксолана», которая принесла ей безумный успех. Также она снималась в таких картинах, как «Тигроловы», «Голос травы», «Крепостная», «Последний москаль» и многие другие. Сейчас Ольге Сумской 60 лет. Она активно играет в театре, а также появляется на экранах.

Ольга Сумская в молодости и сейчас

Римма Зюбина

Римма Зюбина начала свою профессиональную карьеру в 19 лет. В это время она получила роль на театральной сцене. Также актриса начала сниматься и в кино. Самые известные работы Риммы Зюбиной — «Гнездо горлицы», «Памфир», «Я работаю на кладбище», «Вкус свободы» и многие другие. Сейчас артистке 55 лет. Она продолжает и дальше развивать свою карьеру.

Римма Зюбина в молодости и сейчас

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua вспоминала исполнителей главных ролей в фильме «Человек-паук» с Тоби Магуайром. Предлагаем посмотреть, как за 24 года изменились Питер Паркер, Мэри Джейн и другие герои картины.

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