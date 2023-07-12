Известные актеры в начале карьеры и сейчас: кто из звезд не изменился, а кого просто не узнать

Многие известные актеры в начале карьеры выглядели кардинально иначе, нежели сейчас.

Некоторые знаменитости изменились с годами, некоторые прибегали к процедурам красоты, на внешность некоторых артистов повлиял стресс. Однако есть и такие актеры, которые с годами почти не изменились или стали намного привлекательнее.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядели известные голливудские актеры в начале карьеры и как сейчас.

Дженнифер Энистон

Американская актриса начала свою карьеру в начале 1990-х, когда получила свою первую роль в сериале Molloy. Начало съемок в картинах для 21-летней Энистон было совсем неуспешным. Она даже задумывалась о завершении карьеры, однако роль в сериале "Друзья" изменила планы Дженнифер. В начале 1990-х Энистон была брюнеткой, у нее была очень стройная фигура. С годами актриса начала краситься в русый цвет, однако прически активно менялась. Также артистка предпочла естественное старение и не обращается к пластическим хирургам. Кроме того, 54-летняя Энистон не стесняется продемонстрировать седину.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Том Хэнкс

Американский актер начал свою карьеру в 1980-х годах. Когда ему было 20 лет, он получил первую роль в кино. У знаменитости раньше была густая шевелюра с кудрями. С годами Хэнкс поседел и состриг волосы. Также знаменитый актер заметно похудел. В настоящее время Хэнксу 67 лет, он не омолаживается с помощью процедуры красоты.

Том Хэнкс / Фото: Associated Press

Уилл Смит

Американский актер начал свою карьеру в далеком 1985 году. Тогда Уиллу было всего 17 лет. За время своей актерской карьеры знаменитость успел сняться во многих успешных картинах и получить "Оскар". А вот кстати, внешность Смита почти не изменялась. Разве что актер повзрослел на 37 лет. В настоящее время Уиллу 54 года.

Уилл Смит / Фото: Associated Press

Риз Уизерспун

Американская актриса начала свою карьеру в 1991 году. Однако успех к Визерспун пришел, когда ей было 22 года. Создается такое впечатление, что с годами знаменитость почти не меняется. Риз не экспериментирует с внешним видом, а поклонники привыкли ее видеть блондинкой со средней длиной волос. Сейчас актрисе 47 лет.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Сальма Хайек

Голливудская актриса начала свою карьеру в далеком 1988 году. В первой картине Сальма снялась в 22 года. Сейчас актрисе 56 лет. У нее очень стройная фигура и она не стесняется ее демонстрировать поклонникам. Также Сальма может показать седину в волосах или морщины на лице. Артистка выбрала естественное старение и не прибегает к процедурам омоложения.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Кейт Уинслет

Британская актриса начала карьеру в юном возрасте. Однако первую серьезную роль Кейт получила в 19 лет. За время своей актерской карьеры знаменитость снялась во многих известных картинах и получила даже "Оскар". В настоящее время Кейт 47 лет. Внешность артистки затронули незначительные изменения.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Джонни Депп

Американский актер начал свою карьеру в далеком 1984 году, когда ему был всего лишь 21 год. Джонни полюбился публике актерским талантом, а также привлекательной внешностью. Звезду Голливуда даже называли секс-символом. В настоящее время Деппу 60 лет. Долгое время складывалось впечатление, будто оно совсем не стареет. Однако после развода с Эмбер Херд и судебной волокиты нервы сделали свой отпечаток на лице актера.

Джонни Депп / Фото: Associated Press

Блейк Лайвли

Американская актриса начала свою карьеру в 1998 году. Успех к Блейк пришел, когда ей было 20 лет. Именно тогда она снялась в сериале "Сплетница". Лайвли совсем не экспериментирует со своей внешностью. Также создается такое впечатление, будто 35-летняя актриса с годами совсем не меняется.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Моника Беллуччи

Итальянская актриса начала свою карьеру в 26 лет. За это время знаменитость кардинально изменилась. Моника выбрала природное старение и не удается о процедурах омоложения. Однако, 56-летняя знаменитость как и раньше считалась секс-символом, так до сих пор ею есть.

Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Брэд Питт

Американский актер начал свою карьеру в далеком 1987 году, тогда ему было всего 24 года. В настоящее время Брэду 59 лет. Его лицо почти не изменилось, за исключением того, что появились морщинки. Также у Питта есть седина, которую он не красит.

Брэд Питт / Фото: Associated Press

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