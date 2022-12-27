Известные артисты сыграли новогодний концерт в метро Киева: где и когда смотреть

На станции киевского метро "Майдан Незалежности" 30 популярных артистов сыграли новогодний концерт "Єдині. В новий рік разом".

Как говорится в сюжете ТСН, выступление музыкантов было особенным – это благодарность всем, кто ежедневно приближает победу Украины в развязанной Россией войне и удивляет мир своей несокрушимостью. Среди приглашенных гостей были военные, энергетики, врачи и железнодорожники. Представителей этих профессий пригласили отдельно поблагодарить за мир, свет, комфортный транспорт, медицинскую помощь.

"Праздник благодарности людям, благодаря которым мы можем праздновать Новый год и встречать Новый год, напомнить себе, что мы едины, мы непобедимы, мы сплочены", — отметила Екатерина Царик, режиссер новогоднего концерта.

Екатерина Царик

В общей сложности, на концерте выступят 30 популярных артистов. Среди них будут известные исполнители — Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Макс Барских, Юлия Санина, группа "Океан Ельзи" и многие другие.

"Единые. В новый год вместе": последний концерт, который сняли на станции метро "Майдан Незалежности"

Однако в течение 2022 года появилось немало новых артистов, которые тоже будут выступать на концерте. Среди них будут Shumei, Skofka, Kalush, Артем Пивоваров и другие.

Shumei

Отметим, запись новогоднего концерта проходила на станции "Майдан Незалежности" перед ее открытием для пассажиров метро. Само же шоу "Екатерина Царик" зрители смогут увидеть в эфире объединенного телемарафона вечером 31 декабря.

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