Известные лысые мужчины Голливуда: как выглядели Стейтем, Дизель, Джонсон и другие с волосами

Известные голливудские лысые актеры доказывают, что даже без волос можно оставаться символами харизмы, мужества и успеха.

Редакция сайта ТСН собрала десять мировых актеров, для которых лысина стала визитной карточкой стиля, харизмы и уверенности. Голливуд хорошо знает силу образа мачо с блестящей лысиной, и именно эти мужчины стали примерами того, как можно превратить потерю волос в часть успешной карьеры.

Джейсон Стейтем

Харизма и спортивная форма Джейсона Стейтема превращают его лысину в идеальный образ. Сам актер не раз признавался, что линия роста волос начала отходить еще с юности, поэтому он решил не бороться, а принять облысение как часть собственного стиля. И в этом он оказался абсолютно прав: именно с этим образом он стал звездой боевиков.

Дуэйн "Скала" Джонсон

Дуэйн "Скала" Джонсон также давно ассоциируется с лысым образом. Бывший рестлер, а ныне звезда кассовых блокбастеров, признавался, что просто решил не заморачиваться с волосами, ведь у него они становились все реже. Гладко выбритая голова в сочетании с атлетическим телосложением сделали Джонсона иконой современного Голливуда.

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис еще в 90-х начал постепенно терять волосы. Но впоследствии превратил этот факт в свою визитную карточку, которой гордится. В фильмах "Крепкий орешек" он появлялся с разными прическами, но настоящей легендой стал тогда, когда окончательно принял лысину и отказался от пересадки волос. В результате его образ стал символом мужской харизмы целого поколения.

Дэйв Батиста

Дэйв Батиста, известный зрителям как Дракс из "Стражей Галактики", также относится к лысым. Он смирился с выпадением волос и теперь полностью бреет их. Тем не менее, это добавляет ему брутальности и делает внешность более выразительной.

Вин Дизель

Еще один актер, который превратил лысину в бренд. В молодости его волосы были кудрявыми. Однако он решил намеренно избавиться от них, чтобы больше подходить для бунтарских ролей. Таким образом он подчеркнул свои четкие черты лица и пронзительный взгляд, что является ключевым для его ролей в культовых фильмах. Так, сегодня трудно представить "Форсаж" без брутального и харизматичного Доминика Торетто именно в таком образе.

Лоуренс Фишберн

Лоуренс Фишберн имел роскошные волосы в молодости, но с возрастом они стали выпадать. Со временем актер все чаще появлялся в кино и на публике с короткой стрижкой или полностью бритой головой. Этот образ подчеркнул его серьезность и авторитетность — именно так зрители запомнили его в роли Морфеуса в культовой трилогии "Матрица".

Джон Траволта

Звезда долгое время скрывал проблему с волосами с помощью париков и накладок и даже использовал специальные средства и обращался к пересадке волос. Однако в 2019 году актер показался с полностью выбритой шевелюрой и получил шквал комплиментов. Оказалось, что лысина ему подходит не меньше, чем культовые прически из 70-80-х. Многие фаны отмечают, что Траволта с таким образом выглядит еще более мужественно.

Ченнинг Татум

Актер прибегнул к кардинальной смене образа после очередных съемок в новом фильме 2020 года. Тогда он называл это своеобразным "ритуалом отпущения персонажа", которого играл. А впоследствии Татум стал выбирать минималистичный стиль, ведь увидел, что в таком амплуа его стали чаще звать сниматься в различные проекты. И действительно, его стрижка выглядит довольно органично, подчеркивая спортивное телосложение и четкие черты лица.

Патрик Стюарт

Знаменитость стал лысым в довольно раннем возрасте из-за генетической алопеции. Сам актер признавался, что это было ударом по самооценке, однако именно этот образ сделал его узнаваемым в "Звездном пути" и "Людях Икс". Лысый Стюарт стал настоящей легендой и доказал, что талант и харизма значат больше любой прически.

Стэнли Туччи

Актер никогда не скрывал потери волос. С годами он начал появляться на публике с полностью выбритой головой, и этот образ добавил ему статусности. Туччи часто играет интеллигентных или харизматичных персонажей, и гладко выбритая голова лишь подчеркивает его изысканный стиль.