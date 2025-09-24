- Дата публикации
Известные лысые мужчины Голливуда: как выглядели Стейтем, Дизель, Джонсон и другие с волосами
Знаменитости решаются на кардинальные изменения во внешности по разным причинам, но все равно добиваются успеха. Некоторых из них просто не узнать.
Известные голливудские лысые актеры доказывают, что даже без волос можно оставаться символами харизмы, мужества и успеха.
Редакция сайта ТСН собрала десять мировых актеров, для которых лысина стала визитной карточкой стиля, харизмы и уверенности. Голливуд хорошо знает силу образа мачо с блестящей лысиной, и именно эти мужчины стали примерами того, как можно превратить потерю волос в часть успешной карьеры.
Джейсон Стейтем
Харизма и спортивная форма Джейсона Стейтема превращают его лысину в идеальный образ. Сам актер не раз признавался, что линия роста волос начала отходить еще с юности, поэтому он решил не бороться, а принять облысение как часть собственного стиля. И в этом он оказался абсолютно прав: именно с этим образом он стал звездой боевиков.
Дуэйн "Скала" Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон также давно ассоциируется с лысым образом. Бывший рестлер, а ныне звезда кассовых блокбастеров, признавался, что просто решил не заморачиваться с волосами, ведь у него они становились все реже. Гладко выбритая голова в сочетании с атлетическим телосложением сделали Джонсона иконой современного Голливуда.
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис еще в 90-х начал постепенно терять волосы. Но впоследствии превратил этот факт в свою визитную карточку, которой гордится. В фильмах "Крепкий орешек" он появлялся с разными прическами, но настоящей легендой стал тогда, когда окончательно принял лысину и отказался от пересадки волос. В результате его образ стал символом мужской харизмы целого поколения.
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста, известный зрителям как Дракс из "Стражей Галактики", также относится к лысым. Он смирился с выпадением волос и теперь полностью бреет их. Тем не менее, это добавляет ему брутальности и делает внешность более выразительной.
Вин Дизель
Еще один актер, который превратил лысину в бренд. В молодости его волосы были кудрявыми. Однако он решил намеренно избавиться от них, чтобы больше подходить для бунтарских ролей. Таким образом он подчеркнул свои четкие черты лица и пронзительный взгляд, что является ключевым для его ролей в культовых фильмах. Так, сегодня трудно представить "Форсаж" без брутального и харизматичного Доминика Торетто именно в таком образе.
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн имел роскошные волосы в молодости, но с возрастом они стали выпадать. Со временем актер все чаще появлялся в кино и на публике с короткой стрижкой или полностью бритой головой. Этот образ подчеркнул его серьезность и авторитетность — именно так зрители запомнили его в роли Морфеуса в культовой трилогии "Матрица".
Джон Траволта
Звезда долгое время скрывал проблему с волосами с помощью париков и накладок и даже использовал специальные средства и обращался к пересадке волос. Однако в 2019 году актер показался с полностью выбритой шевелюрой и получил шквал комплиментов. Оказалось, что лысина ему подходит не меньше, чем культовые прически из 70-80-х. Многие фаны отмечают, что Траволта с таким образом выглядит еще более мужественно.
Ченнинг Татум
Актер прибегнул к кардинальной смене образа после очередных съемок в новом фильме 2020 года. Тогда он называл это своеобразным "ритуалом отпущения персонажа", которого играл. А впоследствии Татум стал выбирать минималистичный стиль, ведь увидел, что в таком амплуа его стали чаще звать сниматься в различные проекты. И действительно, его стрижка выглядит довольно органично, подчеркивая спортивное телосложение и четкие черты лица.
Патрик Стюарт
Знаменитость стал лысым в довольно раннем возрасте из-за генетической алопеции. Сам актер признавался, что это было ударом по самооценке, однако именно этот образ сделал его узнаваемым в "Звездном пути" и "Людях Икс". Лысый Стюарт стал настоящей легендой и доказал, что талант и харизма значат больше любой прически.
Стэнли Туччи
Актер никогда не скрывал потери волос. С годами он начал появляться на публике с полностью выбритой головой, и этот образ добавил ему статусности. Туччи часто играет интеллигентных или харизматичных персонажей, и гладко выбритая голова лишь подчеркивает его изысканный стиль.