Известные многодетные отцы: Решетник воспитывает троих сыновей, а Дядя Жора – троих дочерей

Звездные отцы собственным примером показывают, что можно совмещать воспитание детей и успешную карьеру.

Среди украинских знаменитостей много многодетных отцов.

В частности, они своим примером показывают, что можно спокойно развивать успешную карьеру, и при этом воспитывать детей.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку украинских звезд-мужчин, у которых трое, четверо, а то и больше детей.

Тарас Тополя

Известный певец – счастливый отец троих детей. Жена артиста, певица Елена Тополя, более известная под псевдонимом Alyosha, в апреле 2013 родила Тарасу первенца Романа. Знаменитые супруги снова стали родителями, когда родился сын Марк. Уже в 2020 году Тополя стал папой в третий раз. Елена родила дочь, которую пара назвала Марией.

Тарас Тополя и Alyosha с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Григорий Решетник

Известный ведущий счастливый отец сразу троих сыновей. Жена шоумена – Кристина – родила первенца Ивана в 2013 году. В 2017 году у супругов родился сын Дмитрий. Уже в 2020 году Кристина снова забеременела. У пары родился снова сын, которого они назвали Александром.

Григорий Решетник с женой и детьми / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Впрочем, супруги хотят иметь большую семью, поэтому Решетники задумываются над тем, чтобы усыновить ребенка, семья которого погибла из-за развязанной Россией войны.

Олег Скрипка

Известный музыкант тоже может похвастаться большой семьей. Вместе со своей женой Натальей Олег воспитывает четверых детей: двух дочерей и двух сыновей. Старший Роман родился в 2005 году, Устим — 2008, Олеся — 2010, а младшая дочь Зоряна — 2012.

Олег Скрипка с женой и детьми / Фото: instagram.com/o.skrypka

Виктор Павлик

У знаменитого музыканта трое детей, и все они от разных браков. Первенец музыканта – Александр. Сына артисту родила первая жена. Впрочем, Павлик ушел от семьи, когда Саше было всего две недели.

Виктор Павлик с сыном Александром / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Дочь Кристину музыканту родила Света из Узбекестана, с которой он был в отношениях. Кстати, Кристина еще больше осчастливила Павлика, она родила ему внука.

Виктор Павлик с дочерью / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Также у артиста был сын Павел, которого ему родила жена – Лариса. К сожалению, парень умер в 2020 году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Виктор Павлик с сыном Павлом / Фото: facebook.com/vpavlik100

Сейчас же Павлик женат на концертном директоре Екатерине Репьяховой. В прошлом году жена родила музыканту сына, которого они назвали Михаилом.

Виктор Павлик с сыном Михайликом / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Анатолий Анатолич

Ведущий воспитывает со своей женой, Юлией Бойко, троих детей. Первую дочь Алису Юла родила в 2011 году, уже через два года родилась Лолита. В июле 2021 года Анатолич стал отцом в третий раз. Жена родила ведущему сына, которого они назвали Нилом.

Дети Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/yulattt

Сергей Притула

Ведущий и волонтер воспитывает троих детей. Первеница шоумену родила первая жена Юлия. Дмитрий появился на свет в 2008 году.

Сын Сергея Притулы / Фото: facebook.com/myuslya

Вторая жена шоумена Екатерина родила ему двух дочерей. Соломия появилась на свет в 2017 году, а Стефания – в 2021 году.

Сергей Притула с семьей / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Дядя Жора

Известный шоумен Дядя Жора, настоящее имя которого Вадим Мичковский, счастлив отец трех дочерей. Вместе с женой Наталией звезда воспитывает Ульяну, Устину и Амину.

Дядя Жора с женой и детьми / Фото: instagram.com/dyadya_jora

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