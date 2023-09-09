Известные российские "КВНщики" приехали в оккупированный Донбасс и заявили, что оккупанты "говорят сердцем"

Российские юмористы Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, в свое время прославившиеся благодаря "КВН", приехали в оккупированный Донбасс.

До сих пор они никак не комментировали полномасштабную войну РФ против Украины, и, наконец, показали свое отношение к российским оккупантам и геноциду украинского народа.

На временно оккупированных украинских территориях Мусагалиев и Дорохов приняли участие в концерте по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса". Мероприятие проходило в Донецкой области в мемориальном комплексе "Саур-Могила".

Там они развлекали российских захватчиков на концерте, где выступили вместе с путинистом, певцом Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN.

Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев на оккупированном Донбассе

Прогнувшиеся под кремлевскую пропаганду Мусагалиев и Дорохов назвали убийц и террористов "душевными людьми", которые "говорят сердцем":

"У нас был разговор непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди", – заявили путинисты.

Азамат Мусагалиев / Фото: instagram.com/azabraza1984

В свою очередь украинцы разнесли пропагандистов в соцсетях. И если Мусагалиев закрыл комментарии, то под постами Дорохова в Instagram юзеры выдали все, что думают о них:

Детям, которых россияне убили в театре в Мариуполе, было где-то столько же, сколько и вашему. Никакие деньги этого не отмоют. Карма такая штука, вернется

Что ты забыл в оккупированных городах Украины террористами московии? Засохшая ты конча путлера

Шлендра кремлевская!

Я думал ты на сцене только такой. А ты безмозглый по-настоящему! Потанцевал на костях?

Денис Дорохов / Фото: instagram.com/dorokhovdenisofficial

Отметим, что Денис Дорохов с начала полномасштабного вторжения никак не комментировал войну в Украине, которую устроила Россия. Однако продолжал зарабатывать в РФ кровавые российские рубли.

А Азамат Мусагалиев в первые дни вторжения в своем Instagram разместил пост, в котором написал, что в Украине есть его друзья, с которыми его многое связывает и заявил, что он "за мир".

Азамат Мусагалиев / Фото: instagram.com/azabraza1984

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