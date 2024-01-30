Известные ведущие публично унизили alyona alyona и Доротюк из-за внешности

В Сети разгорелся громкий скандал из-за высказываний известных ведущих Владимира Петрова и Сергея Иванова по поводу внешности исполнительницы alyona alyona и журналистки Алины Доротюк.

В частности, они позволили себе неуместные высказывания в сторону знаменитостей. alyona alyona ведущие назвали "хабалкой из подъезда", а Алине Доротюк посоветовали себе искать "достойных на теплотрассе".

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, с чего начался конфликт, как на него отреагировали alyona alyona и Алина Доротюк и как в Сети возмутились из-за высказываний Петрова и Иванова.

Как Иванов и Петров раскритиковали Алину Доротюк

У мужчин на YouTube-канале ISLND TV вышло видео, где они обсудили интервью Доротюк с блогершей Людмилой Луцук, более известной как Люда из Голливуда. Петров и Иванов в ходе обсуждения позволили себе публично раскритиковать женщин из-за внешности. В частности, Петров сказал следующее: "Это же старый прикол – найди подружку страшнее, чем ты. Старая женская хитрость".

Известные ведущие раскритиковали внешность alyona alyona и Алины Доротюк и нарвались на хейт

На что в ответ получил от Иванова: "Давай откровенно, в этом случае это сложно будет сделать. Но то, что она старается, надо признать и поощрить ее. Давай старайся. Можно попробовать на теплотрассах поискать. Там кто-нибудь достойный может найтись".

Реакция Алины Доротюк на критику

Алина Доротюк была шокирована подобными комментариями от ведущих. Журналистка заявила, что таким высказыванием не место в публичном пространстве, ведь они только провоцируют шейминг женщин за внешность.

Алина Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

"Мы так кенсилили Владимира Остапчука за его — по сравнению с этими высказываниями — "невинное" 10 из 10. А каким-то Петрову и Иванову, у которых аудитория более 500 тысяч подписчиков на их YouTube-канале, готовы спустить их абсолютно мизогинистические высказывания с рук? По-моему, такие комментарии в публичной сфере еще больше легализовывают шейминг женщин за внешность", — возмутилась журналистка.

Пост Алины Доротюк

Как Иванов и Петров критиковали alyona alyona и как им ответила исполнительница на оскорбления

Оказалось, что Петров и Иванов не в первый раз позволяют себе подобные комментарии в сторону женщин. Ранее доставалось реперше alyona alyona, которую они публично назвали "хабалкой из подъезда".

Вот эта простая хабалка, которую вы все время считали репером. Вот простая подъездная хабалка у подъезда из метро рассказывает, что она не хочет ничего менять. Так вы все ошибались! Она простая хабалка, она никакого отношения к обществу не имеет. Она не является лидером общественного мнения, нет!" – говорил раньше Петров.

В свое время alyona alyona не стала публично это комментировать. Однако ситуация с критикой снова повторилась.

alyona alyona

Исполнительница отметила, что ей стыдно, что в украинском инфопространстве транслируют такие мнения. Артистка посоветовала ведущим заниматься важными делами, а не унижать женщин из-за внешности.

"Вместо того, чтобы приносить реальную помощь Украине здесь и сейчас, обсуждать неотложные вопросы, направлять людей на единение, правильные мысли, они просто сидят и перемывают кости женщинам. Какая страшная, какая нет. Какую бы посадил себе на ручки, а какую нет. Я не среагировала первый раз, но ситуация повторилась, потому что они снова вспомнили журналистку и блогершу, которые поднимают тему важности репостов сборов. Еще и начали употреблять какие-то свои неуместные шутки. Двое взрослых мужчин. Мне стыдно не то что это видеть и слышать, но и стыдно, что это в инфопространстве. Я бы хотела, чтобы все люди сейчас направляли свою деятельность не на сплетничество, мизогинию в 21 веке, а на реальную помощь государству, обществу и ВСУ", — прокомментировала артистка.

Пост alyona alyona

Как в Сети отреагировали на скандал

"Два ходячих комплекса. Яркий пример для книг по психиатрии. Мне жалко тех женщин, которые выбрали жить с "этими", — Саша Бо.

"Да никому там не стыдно. Они всех поливают грязью, у кого есть аудитория, чтобы поднять просмотры", — Наталья Холоденко.

"Какая гадость. Переступай и гордо иди вперед. Ты великолепна!" – Оля Цибульская.

"Это вроде что-то из Интернета 2006 года...Как стыдно!" – Jerry Heil.

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