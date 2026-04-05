Известные звезды из Швейцарии приехали в Киев и неожиданно спели на украинском легендарный хит

Jerry Heil и Nemo / © instagram.com/jerry.heil

Победители «Евровидения-2024» Nemo из Швейцарии во время своего второго визита в Киев порадовали поклонников приятным сюрпризом.

Так, артисты во время пребывания в столице не только встретились с фанами, а присоединились к сказочному шоу украинской певицы Jerry Heil, которое отгремело 4 апреля. Звездный дуэт после недавней интриги появился на концерте исполнительницы в столичном Дворце спорта и буквально ошеломил зал.

Неожиданное появление Nemo стало одним из самых ярких моментов шоу. Артисты вышли на сцену в изысканном образе и вместе с чувственной Jerry Heil исполнили несколько композиций, чем вызвали бурные овации публики.

Дата публикации 09:58, 05.04.26

Сначала они спели трек «Додай гучності (12 points)», где иностранные артисты удивили идеальным украинским произношением. Выступление дополнили эффектные танцевальные трюки — во время номера иностранных исполнителей даже поднимали вверх ногами, но это не помешало им безупречно петь вживую.

Jerry Heil и Nemo во Дворце спорта

Еще более трогательным стал номер с легендарной песней «Запроси мене у сни» Назария Яремчука. Jerry Heil и Nemo исполнили ее полностью на украинском языке, сидя вместе за роялем. Атмосфера единения и искренности довела 10-ти тысячную аудиторию до мурашек.

Отметим, это уже второй приезд Nemo в Украину. Впервые они посетили Киев осенью 2025 года, когда выступили в одном из столичных клубов с презентацией нового альбома и также разделили сцену с Jerry Heil.