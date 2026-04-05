Известные звезды из Швейцарии приехали в Киев и неожиданно спели на украинском легендарный хит
Победители "Евровидения-2024" Nemo вместе с Jerry Heil покорили сердца фанов во Дворце спорта.
Победители «Евровидения-2024» Nemo из Швейцарии во время своего второго визита в Киев порадовали поклонников приятным сюрпризом.
Так, артисты во время пребывания в столице не только встретились с фанами, а присоединились к сказочному шоу украинской певицы Jerry Heil, которое отгремело 4 апреля. Звездный дуэт после недавней интриги появился на концерте исполнительницы в столичном Дворце спорта и буквально ошеломил зал.
Неожиданное появление Nemo стало одним из самых ярких моментов шоу. Артисты вышли на сцену в изысканном образе и вместе с чувственной Jerry Heil исполнили несколько композиций, чем вызвали бурные овации публики.
Сначала они спели трек «Додай гучності (12 points)», где иностранные артисты удивили идеальным украинским произношением. Выступление дополнили эффектные танцевальные трюки — во время номера иностранных исполнителей даже поднимали вверх ногами, но это не помешало им безупречно петь вживую.
Еще более трогательным стал номер с легендарной песней «Запроси мене у сни» Назария Яремчука. Jerry Heil и Nemo исполнили ее полностью на украинском языке, сидя вместе за роялем. Атмосфера единения и искренности довела 10-ти тысячную аудиторию до мурашек.
Отметим, это уже второй приезд Nemo в Украину. Впервые они посетили Киев осенью 2025 года, когда выступили в одном из столичных клубов с презентацией нового альбома и также разделили сцену с Jerry Heil.