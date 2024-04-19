Известный 34-летний украинский певец оказался под капельницами: "Попал в больницу"

Позитив оригинальным способом рассказал о своем самочувствии.
Украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, показался на больничной койке.
В своем фотоблоге исполнитель опубликовал фото, на котором виднеется его рука и капельница. На изображении артист оставил подпись, где иронически отреагировал на новую песню Дорофеевой: "Попал в больницу после того, как услышал песню Нади Дорофеевой с другим. Но песня понравилась!". Впрочем, истинных причин ухудшения здоровья звезда рассекречивать не стал. Спустя некоторое время Позитив успокоил своих поклонников и опубликовал фото из студии звукозаписи с именной розой, которую ему прислала Надя Дорофеева после выпуска их с блогером Мишей Лебигой фита "А я все плакала".
"Со мной все хорошо! Музыка, витамины и цветы от Нади Дорофеевой исцеляют", - написал исполнитель.
Напомним, на днях певица Надя Дорофеева и блогер Миша Лебига неожиданно создали общий хит "А я все плакала". В частности, во время премьеры они запустили благотворительный стрим на Twitch и собрали более 5 млн грн в помощь украинским военным и пострадавшим после ракетного обстрела Чернигова. Вскоре на платформах появился иронический клип, исполненный в стиле 80-х, который транслирует важный для украинцев месседж.
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