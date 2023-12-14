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Известный 50-летний певец признался, как из-за стресса начал злоупотреблять алкоголем: "Хотелось меньше пить"

Известный 50-летний певец признался, как из-за стресса начал злоупотреблять алкоголем: "Хотелось меньше пить"

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Известный 50-летний певец признался, как из-за стресса начал злоупотреблять алкоголем: "Хотелось меньше пить"

Александр Сидоренко (Фоззи) / Фото: скриншот с видео

Также артист поделился, как поддерживает себя в форме.

Участник известной украинской группы "ТНМК" Александр Сидоренко, более известный как Фоззи, поделился, как во время полномасштабной войны начал злоупотреблять алкоголем и как поддерживает свое тело в форме.

Музыканту в этом году исполнилось 50 лет. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист рассказал, что пытается поддерживать свое тело в форме. Ранее Фоззи занимался футболом, однако сейчас, во время полномасштабной войны, певец больше уделяет внимания бегу и плаванию. Правда, старые травмы дают о себе знать.

Александр Сидоренко (Фоззи) / © скриншот с видео
Александр Сидоренко (Фоззи) / Фото: скриншот с видео

"Футбола сейчас почти не существует. Бегаю, плаваю, но травм много спортивных и гастрольных. Поэтому приходится следить за этим", — рассказал музыкант.

Александр Сидоренко признался, что во время полномасштабной войны начал больше пить алкоголя. Исполнитель хочет меньше употреблять алкогольных напитков, ведь это пагубная привычка. Однако именно так Фоззи борется со стрессом.

Александр Сидоренко (Фоззи) / ©
Александр Сидоренко (Фоззи)

"Это же гастроли, а без алкоголя гастролей не бывает. В любой кризисной ситуации две группы товаров показывают рост – это алкоголь и сладкое. Женщины снимают стресс сладким, мужчины снимают стресс алкоголем. Хотелось бы меньше, пожалуй, пить. Вокруг много алкоголя.. Я знаю многих людей, для которых это уже стало проблемой, многие умерли из-за этого во время войны", — признался певец.

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Дата публикации
Просмотры
5
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