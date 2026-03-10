- Дата публикации
Известный 60-летний певец экстремально полетал под куполом цирка во Львове и покорил смелостью
Михаил Грицкан подготовил во Львове яркое зрелище.
Украинский певец Михаил Грицкан поразил зрителей во время концерта во Львове необычным шоу в государственном цирке.
Так, артист подготовил для публики эффектный номер с воздушными трюками, который стал одной из главных изюминок выступления. Во время концерта на сцене также выступали гимнасты, которые в течение шоу выполняли сложные акробатические элементы. Однако наибольшее удивление вызвал момент, когда к трюкам присоединился и сам певец.
Во время исполнения своего хита «Тарірірім» 60-летний Михаил смело поднялся под купол цирка на специальной подвесной конструкции в форме обруча и продолжил петь уже в воздухе без всякой страховки. Эффектные кадры с этого момента певец опубликовал в TikTok, где видео быстро привлекло внимание пользователей.
На ролике видно, как в определенный момент выступления с потолка спускается металлическая конструкция. Две танцовщицы придерживают ее, после чего Грицкан садится на обруч и поднимается над сценой, продолжая петь.
В комментариях зрители активно делились впечатлениями от необычного номера и шутили, сравнивая артиста с героями мультфильмов и коллегами по сцене, в частности с певцом Артемом Пивоваровым.
Пивоваров на минималках
Это был непревзойденный концерт!
Это было очень атмосферно
Напомним, в начале этого года певица Екатерина Бужинская обвинила в непорядочности Михаила Грицкана и раскрыла подробности их конфликта. Артисты прекратили сотрудничество.