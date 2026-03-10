ТСН в социальных сетях

Известный 60-летний певец экстремально полетал под куполом цирка во Львове и покорил смелостью

Михаил Грицкан подготовил во Львове яркое зрелище.

Михаил Грицкан

Михаил Грицкан

Украинский певец Михаил Грицкан поразил зрителей во время концерта во Львове необычным шоу в государственном цирке.

Так, артист подготовил для публики эффектный номер с воздушными трюками, который стал одной из главных изюминок выступления. Во время концерта на сцене также выступали гимнасты, которые в течение шоу выполняли сложные акробатические элементы. Однако наибольшее удивление вызвал момент, когда к трюкам присоединился и сам певец.

Во время исполнения своего хита «Тарірірім» 60-летний Михаил смело поднялся под купол цирка на специальной подвесной конструкции в форме обруча и продолжил петь уже в воздухе без всякой страховки. Эффектные кадры с этого момента певец опубликовал в TikTok, где видео быстро привлекло внимание пользователей.

На ролике видно, как в определенный момент выступления с потолка спускается металлическая конструкция. Две танцовщицы придерживают ее, после чего Грицкан садится на обруч и поднимается над сценой, продолжая петь.

В комментариях зрители активно делились впечатлениями от необычного номера и шутили, сравнивая артиста с героями мультфильмов и коллегами по сцене, в частности с певцом Артемом Пивоваровым.

  • Пивоваров на минималках

  • Это был непревзойденный концерт!

  • Это было очень атмосферно

Напомним, в начале этого года певица Екатерина Бужинская обвинила в непорядочности Михаила Грицкана и раскрыла подробности их конфликта. Артисты прекратили сотрудничество.

