Известный 67-летний украинский актер заявил о готовности воевать и назвал, чем может быть полезным

Украинский актер Богдан Бенюк сделал неожиданное заявление о военной службе.

67-летний артист в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" ошеломил своей готовностью присоединиться к рядам ВСУ. Как говорит Бенюк, в случае необходимости он покинет работу в театре и пойдет защищать Украину. Актер чувствует в себе силы и возможность помочь украинскому войску разными способами. В частности, как вариант называет перевозку, развлечение или приготовление блюд для защитников. Более того, звезда даже готов присоединится к возведению оборонительных сооружений.

Богдан Бенюк

"Мы никуда от этого не денемся. Я думаю, что сейчас покину театр, потому что он мне уже немного начинает давить на одно место. И начну строить оборонительные сооружения. Я же могу что-то делать – могу. По крайней мере немного. Дрова носить, есть варить и анекдот расскажу, настроение подниму. Еще на машине могу ездить. Много могу сделать, пока я еще способен на такое физически", – признается актер.

Напомним, недавно Богдан Бенюк поделился подробностями личной жизни и рассказал, почему живет с 89-летней классной руководительницей.

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