Известный 69-летний актер ошеломил признанием об опыте отношений с мужчинами

Алексей Вертинский

Украинский актер Алексей Вертинский поделился подробностями своей личной жизни, в частности после смерти жены Татьяны.

По словам Вертинского, после этого никаких ярких романов у него не было. Он отметил, что самые насыщенные отношения в его жизни остались в прошлом, и теперь он больше сосредоточен на семье и работе.

"Татьяна — самое яркое, что у меня было в жизни", — признавался актер в интервью Алине Доротюк.

Вместе с тем актер не скрывает своего бисексуального опыта. Он вспомнил, что ранее, во время участия в шоу "Детектор брехні" откровенно говорил об отношениях как с женщинами, так и с мужчинами. Тогда это вызвало большой резонанс в медиа, ведь подобные признания среди украинских знаменитостей были редкостью. Вертинский подтвердил, что его слова были правдой, а детектор лжи показал искренность ответов.

Актер подчеркивает, что его опыт — это часть его жизни, и он не считает нужным это скрывать. По его словам, это не просто факт, а определенный жизненный урок, который формировал его личность и взгляды на отношения.

