Известный актер Алдошин вспомнил свой первый бой с оккупантами: "Сразу мясорубка"

Звезда фильма "Снайпер. Білий ворон", актер Павел Алдошин, еще в начале полномасштабной войны решил, что должен защищать страну от российских оккупантов.

В первую очередь знаменитость обезопасил свою семью. Потом решил, что должен идти на фронт. Алдошин связался со знакомыми и сообщил, что готов присоединиться к защите Украины. По словам актера, так и началась его служба в рядах ВСУ.

Фото: paldoshyn/Instagram

"Для меня война началась, как и для всех гражданских людей – взрывами в 4 утра и мыслями "О, началось". У меня в голове было два пункта: первое – обезопасить свою семью, а второе – уйти на фронт, защищать свою землю Я сразу написал знакомым ребятам, что готов присоединится к общему делу. Они опытные, поэтому я сразу решил связаться с ними. Я был в Киеве, ждал указаний, пока мы решали, как можем быть полезными при защите Киевской области. Собственно, так и начался мой путь в ряды ВСУ", — рассказал знаменитость в интервью "УП".

Алдошин вспомнил свое первое сражение с русскими оккупантами. В общем, это было в Мощуне. Знаменитость признается, что было сложно как физически, так и психологически. Бой был настолько яростным, что они с побратимами практически не общались. Актер говорит, что, к счастью, все вернулись оттуда живыми.

Фото: paldoshyn/Instagram

"Мой первый бой был в Мощуне. Сразу мясорубка. На тот момент мы привыкли к взрывам, минам, кацапским вертолетам, которые над нами периодически шныряли. Это облегчило наше пребывание там. Между подразделениями не было коммуникации и это была такая "каша" .Было очень эмоционально, потому что это было впервые. Слава Богу, тогда все наши, кто уехал, вернулись", — рассказал актер.

Но для звезды бой с оккупантами – это не самое тяжелое, что может быть на фронте. Павел говорит, что самое страшное – это гибель побратимов. К слову, они стараются не сближаться друг с другом.

Фото: paldoshyn/Instagram

"Тяжелее всего на фронте – это потеря своих. Это очень тяжело переживать, находиться в этом, поэтому это порождает определенное расстояние. Если не хочешь, чтобы было больно, не сближайся с людьми максимально. В то же время мы все стоим друг за друга, поэтому держать дистанцию очень тяжело. Все остальное можно пережить – это время, кровь и ресурс", — поделился актер.

Напомним, недавно рэпер Yarmak рассказал, чем занимается на фронте. Сначала у музыканта была одна задача, а впоследствии – другая.

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